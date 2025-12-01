Entrevista a La Sexta
Salomé Pradas: "Vaig voler avisar Mazón a les 19.10 i no vaig poder"
L’exconsellera valenciana concedeix la seva primera entrevista des que va ser destituïda el novembre del 2024
Laura Ballester
L’exconsellera valenciana de Justícia i Interior Salomé Pradas, comandament únic de l’emergència declarada per la dana el 29 d’octubre del 2024, va concedir ahir al programa Salvados, de La Sexta, la primera entrevista televisiva des que va ser destituïda el novembre del 2024. Tot i haver declarat ja davant la jutge i la fiscal, Pradas va adoptar un to diferent del d’aquella compareixença en la qual va defensar l’actuació de Carlos Mazón i va culpar dels estralls de les inundacions als comandaments tècnics de la Generalitat Valenciana.
Pradas, que va admetre que la dimissió de Mazón la va ajudar a fer el pas i concedir l’entrevista, no va entregar l’expresident als llops, però sí que va oferir una versió en què no en surt tan ben parat. "Jo el vaig voler informar a les 19.10, perquè, amb la informació que teníem de l’embassament de Forata, la població afectada podia ser de 80.000 persones. Volia informar el meu president i no vaig poder", va lamentar l’exconsellera. L’episodi de les 19.10 va ser l’últim d’un dia en què la comunicació entre Pradas i Mazón no va ser gens fluida.
Pradas va explicar a l’entrevista que va mirar de parlar amb ell poc abans de les 13.00 hores, però no li va agafar el telèfon i va rebre la resposta directament del seu cap de gabinet: "El president està d’actes, informa’m a mi". Cap a les 14.00 hores, l’exconsellera va assegurar haver rebut l’últim missatge del cap de gabinet del president : "Em diu que li escrigui a ell i que no molesti Mazón".
Malgrat l’ordre, Pradas recorda que "a les 16.29 hores" va trucar a Mazón per fer-li saber que la situació era greu a Utiel. Però el president va continuar sense respondre: "A mi, to [de trucada], em donava. Però sortia com a cancel·lada... Això ho haurà d’explicar ell", es va justificar. No va ser fins a les 19.36 hores quan Pradas va aconseguir parlar amb Mazón i el va informar dels problemes a Utiel i del desembassament de Forata. "Em diu que el continuï informant". A la pregunta sobre si el va notar preocupat, Pradas va respondre: "No".
Alertes
Pradas també va donar ahir a la nit a Salvados la seva versió sobre la polèmica de l’avís ES-Alert. Va explicar que dos comandaments operatius d’Emergències van debatre sobre la idoneïtat d’enviar el missatge a les 19.00 hores, 22 minuts després que estigués llest el primer esborrany. "El debat va durar 20 o 25 minuts, per arribar al millor text. I uns altres 20 minuts de gestió de l’enviament, perquè no s’havia posat en marxa mai", va assenyalar..
