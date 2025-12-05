Demanda dels usuaris
Renfe comença a mostrar la circulació de trens en temps real per reduir la incertesa entre els usuaris
Dignitat a les Vies lamenta que l’operadora no ensenyi els trens de Regionals, la informació dels quals, segons la companyia, oferirà l’any vinent
Glòria Ayuso
Pitjor que el retard d’un tren és estar llarga estona a l’andana sense tenir cap informació sobre on es troba ni quan arribarà, tal com han denunciat en innombrables ocasions els usuaris de Renfe a Catalunya. L’operadora ha publicat ara una web que mostra la circulació de tots els trens de Rodalies en temps real, afi de reduir la incertesa i fins i tot l’angoixa que provoca moltes vegades el servei ferroviari en els viatgers.
La pàgina https://tiempo-real.renfe.com mostra el mapa ferroviari de Rodalies a Catalunya incloent totes les estacions i la ubicació exacta dels trens. Clicant a cada tren, s’obre una finestra en la qual s’indica el trajecte que realitza, la parada en la qual es troba o l’última que ha efectuat i la següent estació, detallant el temps que li queda en minuts i segons per arribar-hi.
Informació per a planificadors
La publicació dona resposta a un compromís de Renfe amb les plataformes d’usuaris a Catalunya. D’un sol cop d’ull és possible descobrir si un tren circula puntual o amb retard i també quin és l’estat general d’una línia. Això és perquè cada tren s’acompanya d’un punt amb un color. Si és verda indica que circula amb puntualitat. Un punt taronja ja alerta que va amb uns cinc minuts de retard. El vermell assenyala que la demora pot superar els 10 minuts, tot i que apareixen alguns trens també amb el mateix color vermell que arriben a acumular esperes de més d’una hora.
L’operadora assegura que ofereix les dades actualitzades cada 30 segons també a través d’un altre domini «Open Data» perquè qualsevol operador o plataforma pugui utilitzar-la, de manera que planificadors de ruta com Google Maps puguin mostrar-la també pels seus canals. Ja ha indicat que la integrarà al Punt d’Accés Nacional de Transport Multimodal, que ha de concentrar tota la informació de l’oferta de transport de viatgers en un punt únic a cada país de la Unió Europea.
Aplicacions dels usuaris
Fins ara, la falta d’informació prou fiable ha motivat l’aparició de diverses aplicacions que han desenvolupat els mateixos usuaris de Rodalies, com Rodalinets», creada per un grup d’estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), o Puntual.cat, una evolució de Transporta’m, desenvolupada per la plataforma Dignitat a les Vies en col·laboració amb Promoció del Transport Públic.
De moment, la informació oficial continua sent incompleta, ja que no inclou la circulació de trens de Regionals, ni tampoc la Mitjana Distància, tal com lamenta la plataforma Dignitat a les Vies. «Esperem que els trens de Regionals s’incloguin pròximament», ha reclamat la portaveu, Anna Gómez.
Freqüències diferents
Conèixer l’estat de la circulació a Regionals és especialment útil, ja que, a diferència de Rodalies –on la freqüència és elevada i sempre és possible esperar al següent tren–, en els serveis amb menys trens i més distàncies les esperes poden resultar molt més llargues i la incertesa per als usuaris, considerablement més gran. A preguntes d’aquest diari, Renfe ha respost que està previst incorporar a la web també l’estat de la circulació de la resta dels trens durant l’any vinent.
En un exercici de «transparència», Renfe ja va començar a l’octubre a publicar mensualment estadístiques de puntualitat i, al novembre, les dades sobre incidències. No obstant, la informació que maneja l’operadora a Madrid i Catalunya sobre Rodalies mostra divergències i incompatibilitats, tal com va poder comprovar aquest diari i també ha detectat Dignitat a les Vies i la seva aplicació Puntual.cat. Per això els tècnics de la plataforma esperen reunir-se pròximament amb els de l’operadora a Madrid i Catalunya, per dilucidar on es troben els errors i informar de forma més fiable als usuaris.
Dades inconnexes
Gómez qüestiona, per exemple, que un tren programat per a les 8:00 que no arriba fins a les 9.00, que hauria de constar amb una hora de retard, pugui comptabilitzar-se com si fos el tren programat per a les 9.00 i, en conseqüència, pugui figurar com una circulació puntual. «Si vas a l’estació a les 8.00 i finalment el tren no passa fins a les 9.00, està clar que el retard és d’una hora», resumeix la portaveu de Dignitat a les Vies.
