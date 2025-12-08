Quatre morts en estavellar-se una avioneta en una zona de difícil accés a l'Arieja, als Pirineus francesos
Es tracta de tres alumnes de l'aeròdrom de Sent Gironç i el seu instructor
Quatre persones han mort en un accident d'avioneta al departament de l'Arieja, als Pirineus francesos, a pocs quilòmetres de Catalunya. Així ho ha confirmat el Ministeri de Transports francès en un comunicat, on assenyala que es tractava d'un instructor de vol i tres alumnes de l'Escola nacional d'aviació civil (ENAC). L'aeroclub de Sent Gironç, d'on havien sortit, havia alertat de la pèrdua de la nau monomotora. La nau ser localitzada de nit en una zona de difícil accés, després d'un gran dispositiu de la gendarmeria, els bombers i protecció civil. Els equips de rescat van trobar-hi els cossos dels quatre ocupants.
Segons el comunicat del Ministeri de Transports francès, els alumnes de l'ENAC tenien entre 18 i 25 anys. L'avioneta, una DR400, va patir l'accident quan retornava a l'aeròdrom de Sent Gironç. La fiscalia ha obert una investigació per a determinar les causes precises.
El ministre Philippe Tabarot ha expressat el seu "dolor" i ha traslladat la "condolença" i el "suport" a les famílies i persones properes de les víctimes, així com al conjunt de l'ENAC davant d'aquest "drama terrible". Ha assegurat que "aquests quatre joves apassionats encarnaven el futur de la nostra aviació".
