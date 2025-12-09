Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bretxa EUA-Europa

Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»

El mandatari nord-americà redobla i agreuja els atacs en una entrevista amb ‘Politico’

Donald Trump.

Donald Trump. / ARCHIVO

Idoya Noain

Nueva York

L’envestida de Donald Trump contra Europa s’agreuja i eleva l’amenaça que la bretxa creixent entre aliats derivi en una ruptura. Dies després de presentar la polèmica i provocadora Estratègia de Seguretat Nacional en la qual Washington acusa la Unió Europea de «soscavar la llibertat política» i «obstaculitzar la llibertat d’expressió i en la qual recolza expressament els partits d’extrema dreta al Vell Continent, el president dels Estats Units ha definit Europa com un grup de nacions «en decadència» i amb líders «febles» que «volen ser políticament correctes».

L’últim virulent atac ha arribat en una entrevista amb ‘Politico’ , realitzada dilluns però publicada aquest dimarts. En aquesta conversa, el republicà es mostra convençut que Europa i els líders europeus «no saben què fer».

Trump diu que es porta «bé» amb tots els líders europeus actuals, que els coneix i li agraden, fins i tot en defineix alguns com a «amics». Però després diu que n’hi ha alguns d’«intel·ligents» i altres d’«estúpids». I resumeix: «No estan fent una bona feina, Europa no està fent una bona feina en molts sentits».

Immigració i insults

Com en la controvertida estratègia de Seguretat Nacional i en la postura que ha reforçat des que va tornar a la presidència, Trump es llança amb particular duresa a la qüestió de la immigració. Assenyala Europa, igual que fa la ultradreta europea, per la suposada falta de controls i pel que diu que representa d’amenaça per a la civilització occidental.

«Si segueix pel camí que va... Molts d’aquests països no seran nacions viables», afirma el president, que declara que la política d’immigració europea «és un desastre» abans de criticar metròpolis com París o Londres.

«Adorava París però és un lloc molt diferent del que era», diu Trump, que fa el mateix argument amb la capital del Regne Unit però ataca amb especial acarnissament i racisme l’alcalde londinenc, Sadiq Khan, que és musulmà. El titlla d’«horrible, incompetent, mesquí» i «fastigós».

La guerra a Ucraïna

Després de gairebé 11 mesos de presidència en què no ha aconseguit complir la promesa de frenar ràpidament la guerra oberta per Rússia a Ucraïna, i quan la seva última proposta per a un acord de pau en aquest conflicte l’alinea de nou amb actituds i reclamacions de Vladímir Putin, el president nord-americà segueix en l’entrevista sense donar garanties de mantenir el recolzament a Kíiv.

Una vegada més, reitera la seva posició que Rússia està en una posició de fortalesa favorable per guanyar. La guerra, diu, «és un gran problema per a Europa, i no ho estan manejant bé». «Parlen molt. I no produeixen» resultats, diu el mandatari respecte al conflicte.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
  2. Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
  3. «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
  4. Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
  5. El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
  6. Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
  7. Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
  8. Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents

Figueres Escena impulsa dos cicles dedicats a l'habitatge i a Shakespeare

Figueres Escena impulsa dos cicles dedicats a l'habitatge i a Shakespeare

Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»

Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»

Unió de Pagesos i Asaja alerten de pèrdues de 24 milions setmanals i veuen "insuficients" els ajuts per la PPA

Unió de Pagesos i Asaja alerten de pèrdues de 24 milions setmanals i veuen "insuficients" els ajuts per la PPA

La visita del Barça portarà gairebé el ple a Palamós

La visita del Barça portarà gairebé el ple a Palamós

Girona reactivarà les distincions honorífiques i recuperar el reconeixement institucional a persones i entitats de la ciutat

Girona reactivarà les distincions honorífiques i recuperar el reconeixement institucional a persones i entitats de la ciutat

Josep Calbó prendrà possessió com a rector de la Universitat de Girona el dia 18

Josep Calbó prendrà possessió com a rector de la Universitat de Girona el dia 18

Nou intent per desallotjar una família d'un pis municipal ocupat a Girona

Nou intent per desallotjar una família d'un pis municipal ocupat a Girona

On és obligatori portar mascareta a partir d'aquest dimecres?

On és obligatori portar mascareta a partir d'aquest dimecres?
Tracking Pixel Contents