Bretxa EUA-Europa
Trump assalta amb acarnissament Europa i els seus líders: «Són febles. No saben què fer»
El mandatari nord-americà redobla i agreuja els atacs en una entrevista amb ‘Politico’
Idoya Noain
L’envestida de Donald Trump contra Europa s’agreuja i eleva l’amenaça que la bretxa creixent entre aliats derivi en una ruptura. Dies després de presentar la polèmica i provocadora Estratègia de Seguretat Nacional en la qual Washington acusa la Unió Europea de «soscavar la llibertat política» i «obstaculitzar la llibertat d’expressió i en la qual recolza expressament els partits d’extrema dreta al Vell Continent, el president dels Estats Units ha definit Europa com un grup de nacions «en decadència» i amb líders «febles» que «volen ser políticament correctes».
L’últim virulent atac ha arribat en una entrevista amb ‘Politico’ , realitzada dilluns però publicada aquest dimarts. En aquesta conversa, el republicà es mostra convençut que Europa i els líders europeus «no saben què fer».
Trump diu que es porta «bé» amb tots els líders europeus actuals, que els coneix i li agraden, fins i tot en defineix alguns com a «amics». Però després diu que n’hi ha alguns d’«intel·ligents» i altres d’«estúpids». I resumeix: «No estan fent una bona feina, Europa no està fent una bona feina en molts sentits».
Immigració i insults
Com en la controvertida estratègia de Seguretat Nacional i en la postura que ha reforçat des que va tornar a la presidència, Trump es llança amb particular duresa a la qüestió de la immigració. Assenyala Europa, igual que fa la ultradreta europea, per la suposada falta de controls i pel que diu que representa d’amenaça per a la civilització occidental.
«Si segueix pel camí que va... Molts d’aquests països no seran nacions viables», afirma el president, que declara que la política d’immigració europea «és un desastre» abans de criticar metròpolis com París o Londres.
«Adorava París però és un lloc molt diferent del que era», diu Trump, que fa el mateix argument amb la capital del Regne Unit però ataca amb especial acarnissament i racisme l’alcalde londinenc, Sadiq Khan, que és musulmà. El titlla d’«horrible, incompetent, mesquí» i «fastigós».
La guerra a Ucraïna
Després de gairebé 11 mesos de presidència en què no ha aconseguit complir la promesa de frenar ràpidament la guerra oberta per Rússia a Ucraïna, i quan la seva última proposta per a un acord de pau en aquest conflicte l’alinea de nou amb actituds i reclamacions de Vladímir Putin, el president nord-americà segueix en l’entrevista sense donar garanties de mantenir el recolzament a Kíiv.
Una vegada més, reitera la seva posició que Rússia està en una posició de fortalesa favorable per guanyar. La guerra, diu, «és un gran problema per a Europa, i no ho estan manejant bé». «Parlen molt. I no produeixen» resultats, diu el mandatari respecte al conflicte.
