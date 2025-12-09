Sanitat pública
La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i un seguiment desigual: «La professió s’ha despertat i no tornarem a adormir-nos»
Els metges van iniciar aquest dilluns una aturada de quatre dies en protesta pel contingut de l’Estatut Marc que negocien amb Sanitat
La Conselleria de Salut ha xifrat en un 6,5% el seguiment de la vaga a Catalunya aquest dimarts al matí, mentre el sindicat convocant en l’àmbit català, Metges de Catalunya, ho ha fet en un 45%
Nieves Salinas
Els metges van iniciar aquest dilluns una vaga estatal de quatre dies consecutius convocats per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA). Una aturada a la qual s’han afegit altres sindicats autonòmics de Madrid, Galícia, Catalunya i Navarra. L’objectiu de l’aturada és mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut Marc que pretén aprovar el Ministeri de Sanitat. El seguiment ha sigut desigual per comunitats.
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 6,5% el seguiment de la vaga a Catalunya aquest dimarts al matí, mentre que el sindicat convocant a nivell català, Metges de Catalunya (MC), ho ha fet en un 45%. El sindicat assegura que un 53% dels facultatius han secundat l’atur a Barcelona, un 39% a Girona, un 35% a Tarragona i un 24% a Lleida. La mobilització també ha tingut més pes en l’atenció primària (54%) que en l’hospitalària (33%).
En ple pic de grip
L’aturada a la comunitat, que va començar aquest dilluns i durant el dia d'avui –i després continuarà al gener, els dies 14 i 15–, es produeix en un moment delicat, amb els serveis mèdics saturats per l’empenta de la grip. Catalunya ha anunciat que instaura l’ús obligatori de la mascareta a tots els centres de salut, CAPs, hospitals i residències geriàtriques perquè els casos de grip s’han doblat l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha informat que aquest dimarts a la tarda aprovarà la «resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran».
Compressió dels pacients
Alguns consellers de salut autonòmics ja havien deixat anar en els últims dies la seva preocupació pel moment en què té lloc la vaga amb un pic de grip que, aquest any, s’ha avançat. Aquest mateix matí, a Madrid, els metges del sindicat AMYTS, que han protagonitzat una manifestació des del Congrés dels Diputats fins al mateix Ministeri de Sanitat per acompanyar l’arrencada de la vaga, han demanat comprensió als pacients i han recordat que els serveis mínims garanteixen l’atenció urgent.
La vaga convocada a nivell nacional durarà quatre dies, fins aquest divendres, i els facultatius reclamen «visibilitzar davant els responsables polítics la indignació del col·lectiu per unes jornades laborals extenuants, unes guàrdies interminables i un marc legal que no reconeix la singularitat de l’exercici mèdic, entre moltes reivindicacions». En la manifestació de Madrid s’han corejat càntics com «metges cansats, però no callats» o «guàrdies, feina esclava. Tributen, però no cotitzen».
El secretari d’estat de Sanitat, Javier Padilla, descarta un Estatut propi per a metges, però allarga la mà al diàleg
La secretària general del sindicat, Ángela Hernández Puente, ha finalitzat la marxa, davant la seu de Sanitat, amb una intervenció en la qual ha avançat que les jornades d’aturada per la millora de l’Estatut Marc –i la petició d’un específic per als metges– continuaran al gener. «La professió ha despertat i no tornarem a adormir-nos», ha emfatitzat.
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, va descartar aquest mateix dimarts un Estatut Marc propi per als metges, una de les principals reivindicacions de la vaga, però ha allargat la mà al diàleg. Així ho va manifestar en una entrevista al programa ‘La hora’, de La 1, recollida per Servimedia, en la qual va reconèixer que «en un context de dècades sense modificacions significatives de la norma que regula els drets dels professionals sanitaris, hi ha hagut un malestar acumulat en relació amb l’anquilosament d’aquesta norma».
A peu de centre
El seguiment de l’aturada, i a falta de conèixer les dades facilitades per CESM, com s’ha dit ha sigut molt desigual. I els percentatges tampoc coincideixen entre sindicats i conselleries de Sanitat. A peu de carrer, en comunitats com Madrid i el País Valencià, s’han vist pacients entrant i sortint dels centres sanitaris i poc coneixement de l’aturada mèdica. Alguna cancel·lació de cites, però poca afectació general, a València. A Madrid, aquesta primera jornada de vaga també ha arrencat amb un ritme rutinari en alguns centres de salut i hospitals.
A Galícia, amb dades de la Conselleria de Sanidade, el seguiment de la vaga en el seu torn de matí, va ser del 18,24% als centres sanitaris de la comunitat. Així, el percentatge de participació als set grans hospitals del Servizo Galego de Saúde, en el torn de demà va aconseguir el 23,28%. En el seu conjunt, l’activitat hospitalària va comptar amb una participació en la vaga del 22,96%. En atenció primària el seguiment va aconseguir el 6,35% de participació.
La vaga de metges ha concitat opinions de tot tipus, també des de la classe política. Des de les comunitats del PP, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha reclamat aquest dimarts a la ministra de Sanitat, Mónica García, que s’assegui a negociar «al més aviat possible» amb els metges per evitar les vagues. A Madrid, la consellera de Sanitat, Fátima Matute, ha assegurat aquest dimarts que el nou Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat no tirarà endavant, ja que, segons el seu parer, no s’aprovarà en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).
