Almenys 22 morts i 16 ferits per l’esfondrament de dos edificis a Fes
El col·lapse va tenir lloc en una zona de noves construccions a la perifèria de la ciutat
Marc Ferrà
Una gran muntanya de runa, desenes d’operaris buscant supervivents i centenars de veïns seguint cada moviment. De dimarts a la nit a ahir, dos edificis residencials a la ciutat de Fes, al centre del Marroc, es van esfondrar. A l’hora de tancar aquesta edició, hi havia 22 víctimes mortals, segons el balanç provisional de les autoritats. Setze persones més van resultar ferides, entre elles cinc nens, segons la televisió nacional. Els operaris d’emergència seguien treballant ahir a la zona i van desallotjar els edificis pròxims.
L’ensorrament es va produir al barri de Mostaqbal, una zona de noves construccions a la perifèria de la ciutat. Segons les autoritats, es tracta de dos edificis contigus de quatre plantes on vivien vuit famílies. El canal Al-Jazeera, a més, afirma que en un dels apartaments s’hi celebrava el bateig d’un nen acabat de néixer, cosa que explica l’alt nombre de víctimes. Segons assenyalen, bona part d’aquestes víctimes són dones i nens.
L’ensorrament es va produir cap a quarts de dotze de la nit, van explicar els veïns a la premsa local. Primer es va enfonsar un dels edificis i després el segon, cosa que va provocar el pànic, per por de més ensorraments i per l’exercici de salvament dels que van quedar sota de la runa. Després de l’arribada dels equips d’emergència, els ferits van ser traslladats al Centre Hospitalari Universitari de Fes per sotmetre’s als exàmens necessaris i rebre l’atenció mèdica.
La fiscalia de la ciutat va donar instruccions a la policia judicial per obrir una investigació a fi de saber les causes de l’ensorrament, segons el diari Hespress.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!