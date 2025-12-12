La xacra del masclisme
Un altre alt càrrec del PSOE dimiteix acusat d’assetjament
Javier Izquierdo era membre de l’executiva, secretari d’Estudis i senador
Iván Gil
El secretari d’Estudis i Programes del PSOE, Javier Izquierdo, va presentar ahir a la nit la renúncia com a membre de la direcció federal després que transcendís una denúncia d’assetjament contra ell. També va comunicar que deixa la seva acta com a senador per Valladolid.
"Després d’anys en càrrecs públics i orgànics del meu partit, he comunicat a la direcció federal la meva renúncia com a membre de la CEF i també com a senador", va anunciar Izquierdo a la xarxa social X. Segons va explicar el fins ara dirigent socialista, va prendre la decisió "per afrontar altres tasques professionals i personals segur que hi haurà qui ho faci millor". "Sempre agraït", va concloure en el seu post.
El partit evita dir la causa
Abans de la renúncia, el mitjà Eldiario.es publicava l’existència d’una quarta denúncia per presumpte assetjament sexual en el PSOE dirigida en aquesta ocasió contra Izquierdo. Fonts oficials van assegurar que "consta la renúncia" d’Izquierdo en els termes que aquest va traslladar en públic, però van evitar confirmar l’existència d’una denúncia al no tenir-hi accés i per ser confidencial. Izquierdo va presentar la seva renúncia després de conèixer-se, segons El País que hi havia una denúncia d’assetjament contra ell.
Qui va ser delegat del Govern a Castella i Lleó sempre va estar relacionat amb assumptes d’estudis i enquestes en les executives de Pedro Sánchez.Tot i va valorar la seva sortida en la direcció socialista, Pedro Sánchez va optar per la seva continuïtat en l’últim Congrés Federal.
En aquest context, la secretària d’Organització del partit, Teresa Torró, compareixerà avui en roda de premsa –per primera vegada des que el juliol passat va assumir el càrrec– per informar sobre el cas de Francisco Salazar, també denunciat per assetjament.
