El Suprem obre judici oral contra Ábalos i Koldo per la venda de mascaretes
El magistrat, que els imposa una fiança de 60.000 euros, assegura així que l’alt tribunal assumirà l’enjudiciament del cas
El ministeri públic sol·licita 24 anys de presó per al polític i 19 anys i mig per al seu exassessor
Ángeles Vázquez
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente no es va fer pregar i just l’endemà mateix que la Sala d’Apel·lació confirmés la interlocutòria de transformació de les diligències en procediment abreujat (equivalent al de processament en els sumaris) va obrir un judici oral contra l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, als quals manté a la presó i imposa una fiança de 60.000 euros per assegurar les quantitats a què puguin ser condemnats.
Amb aquesta decisió, el magistrat s’assegura que, encara que Ábalos, com li recomanava el seu anterior advocat, volgués renunciar a l’escó ara que ha sigut suspès com a diputat, el judici per les suposades irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia per organismes dependents de Transports es jutjarà en l’alt tribunal. L’obertura de judici oral és el moment en què la Sala Penal del Suprem ha fixat per vetar que la renúncia al fur pugui determinar un canvi de tribunal. En aquest cas seria l’Audiència Nacional.
Tot i que els recursos contra la interlocutòria de transformació no paralitzen el procediment, el jutge Puente es va estimar més esperar que les seves conclusions de cara a la futura celebració del judici fossin ratificades per la Sala d’Apel·lació, decisió que es va produir dimecres. Per aquest motiu va dictar la interlocutòria que fa seure definitivament al banc dels acusats Ábalos, Koldo i el comissionista Víctor de Aldama pels delictes d’integració en organització criminal, suborn continuat, actiu i passiu, ús d’informació privilegiada, aprofitament d’informació privilegiada, tràfic d’influències, malversació de fons públics, falsedat en document oficial i prevaricació.
Retirada de passaport
La resolució acorda mantenir-los amb les mateixes mesures cautelars que ja tenien: presó per a Ábalos i Koldo i compareixences quinzenals per a Aldama, que té prohibit abandonar el territori nacional, motiu pel qual li han retirat el passaport. "Aquestes mesures –afirma l’instructor– han sigut observades regularment per l’acusat, sense que s’adverteixi cap motiu substancial per modificar-les en aquest moment i sense que tampoc cap de les acusacions o la seva pròpia defensa ho hagin sol·licitat".
Els dos primers hauran de prestar una fiança de 60.000 euros per assegurar les responsabilitats pecuniàries a què puguin ser condemnats. La resolució, a més, assenyala que, si no presten la fiança esmentada en el termini de cinc dies hàbils, els seran embargats béns en una quantitat suficient per assegurar la suma.
El jutge recorda en aquest punt que el ministeri públic demanava que tant Ábalos com Koldo indemnitzin, conjuntament i solidàriament, les entitats públiques Ineco i Tragsatec amb 34.477 i 9.500 euros, respectivament, per la contractació de Jésica Rodríguez, una de les parelles de l’exministre. Anticorrupció també sol·licitava que, en relació amb aquests mateixos acusats, es decomissin els guanys provinents del delicte de suborn per import, com a mínim, de 430.298 euros. Segons indica el càlcul de la interlocutòria, que els honoraris dels pèrits que van treballar en aquesta peça pujaran a 5.000 euros.
El jutge Leopoldo Puente va acordar que Ábalos i Koldo ingressessin a la presó el 27 de novembre perquè entenia que el risc de fuga havia passat a ser "màxim" o "extrem" davant la proximitat de la celebració del judici i les altes penes sol·licitades per a ells tant per la fiscalia com per les acusacions populars personades. El ministeri públic sol·licita 24 anys i 19 anys i mig de presó per al polític valencià i per a qui era el seu home per a tot, respectivament. Per la seva banda, l’acció popular demana 30 anys per a cada un.
A partir d’ara les defenses d’Ábalos, Koldo i Aldama disposen de 10 dies per presentar els respectius escrits de defensa. La interlocutòria fa un pronunciament exprés en què afirma que, si no ho fan, no s’interromprà la tramitació de la causa judicial. La resolució serà notificada al Congrés, atesa la condició de diputat d’Ábalos.
