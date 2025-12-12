Trump rellança la 'Golden Visa' per donar permís de residència permanent als rics
Pagant un milió de dòlars, l’interessat podrà viure quan vulgui als Estats Units
Irene Benedicto
Amb la cara de Donald Trump en un bitllet de dòlar, i un capvespre de fons, es llegeix el lema Descobreix la vida a Amèrica (Unlock life in America). És el nou programa del Govern dels EUA per reactivar l’anomenada Golden Visa (visa d’or) que ofereix un permís de residència permanent al país per a aquells que puguin aportar més d’un milió de dòlars, segons detalla la web oficial del programa, que porta el nom del president: The Trump Gold Card (La targeta d’or de Trump).
La campanya, que fa mesos que es gesta a la Casa Blanca, arriba l’endemà de l’anunci que l’Administració farà un escrutini exhaustiu de les xarxes socials dels que vulguin entrar com a turistes als EUA. L’objectiu, en teoria, és assegurar-se que el visitant no és una amenaça per al país però on es traça aquesta línia és incert per a un Govern que ha reprimit les protestes en contra de les seves polítiques nacionals (repressió migratòria) i internacionals (suport a Israel en la guerra de Gaza).
La visa d’or exigeix aportar 15.000 dòlars no reemborsables per iniciar el procés i, en cas de ser admès el candidat, fins a un milió de dòlars per obtenir la targeta que concedeix estatus equivalent a un visat de residència permanent. El programa promet una tramitació accelerada que, en la majoria de casos, es resoldria en qüestió de setmanes.
La targeta que permet als rics viure al país porta impresa la cara del president en un bitllet de dòlar
Les empreses també podran sol·licitar la Corporate Gold Card (targeta corporativa d’or) de cara a patrocinar empleats seus, amb un cost de 15.000 dòlars per sol·licitud i dos milions per treballador aprovat.
La iniciativa, formalitzada per ordre executiva al setembre, està dissenyada –segons l’Administració Trump– per recaptar milers de milions i prioritzar l’entrada d’emprenedors, inversors i professionals amb un alt potencial econòmic. Demòcrates i organitzacions proimmigració denuncien que crea una via preferent per als més rics i qüestionen el seu encaix legal.
El programa incorpora un segon nivell: la Platinum Card, que permet residir fins a 270 dies a l’any als Estats Units sense pagar impostos per ingressos obtinguts a l’estranger. El seu preu ascendeix a cinc milions de dòlars, a més del tràmit inicial. Per ara només hi ha una llista d’espera i el Govern adverteix que la quantia podria canviar.
Investigació en xarxes socials
Mentrestant, a més dels que entrin amb visat de turistes, també els visitants exempts de visat (com els espanyols i la resta de ciutadans de la UE) que entrin amb una autorització ESTA hauran de permetre la revisió de la seva activitat en xarxes socials dels últims cinc anys. El Govern incorpora així les xarxes com a "dada obligatòria" a la sol·licitud, utilitzada per ciutadans de 42 països –a més de la UE, es compten Israel, Austràlia, el Japó, Qatar o Xile. L’ESTA, que costa 40 dòlars, ha duplicat el seu preu en els últims mesos i sol tenir una validesa de dos anys, permet múltiples entrades amb estades de fins a 90 dies.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local