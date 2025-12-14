Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
La Policia confirma que els dos atacants han estat neutralitzats: un és mort i l’altre es troba en estat crític.
El president d’Israel denuncia un “vil atac terrorista” i el seu ministre de Seguretat Nacional el vincula al reconeixement de Palestina
Almenys nou persones han mort i onze han resultat ferides per un atac a trets perpetrat aquest diumenge a la platja australiana de Bondi, a Sydney, per almenys dos assaltants —un d’ells mort durant la resposta policial, l’altre detingut i en estat crític—, ocorregut durant una celebració de l’inici de la festivitat jueva del Hanukkà.
La Policia de Nova Gal·les del Sud ha confirmat al seu compte de X el primer balanç de víctimes d’un succés del qual ha tingut constància per primera vegada aproximadament a les 09.45, hora peninsular i de les Illes Balears.
En el seu missatge, la Policia confirma que “dos homes van obrir foc contra un lloc públic a la platja de Bondi” i ha confirmat la mort de “deu persones, entre elles un home que es creu que va ser un dels tiradors”, mentre que “el segon presumpte tirador es troba en estat crític”.
La Policia de Nova Gal·les del Sud ha confirmat igualment onze ferits, entre ells dos agents; dotze si es compta el tirador hospitalitzat.
El primer ministre del país, Anthony Albanese, ha emès un comunicat en què lamenta les “escenes impactants i angoixants” que estan arribant de Bondi, ha confirmat ferits arran del succés i ha convocat una reunió urgent del seu gabinet de seguretat.
“La Policia i els serveis d’Emergències estan treballant sobre el terreny per salvar vides. Les meves condolences són amb totes les persones afectades. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i oferirem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació”, ha manifestat.
Israel condemna un "vil atac terrorista" contra una celebració jueva
La platja, destaquen, era en part escenari d’una celebració de la festivitat jueva de la Hanukkà, que comença aquest diumenge. Unes 2.000 persones, segons els assistents, s’havien congregat per a aquest esdeveniment.
Tot i que les autoritats australianes encara no han vinculat directament el succés amb l’acte, el president d’Israel, Isaac Herzog, ha denunciat un “vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de la Hanukkà a la platja de Bondi” i ha exigit al Govern australià que actuï amb contundència contra el que ha percebut com una “onada d’antisemitisme” al país.
“El nostre cor és amb ells. El cor de tota la nació d’Israel batega amb força en aquest moment precís, mentre preguem per la recuperació dels ferits, preguem per ells i preguem per aquells que van perdre la vida”, ha manifestat en un comunicat oficial.
“Reiterem una vegada i una altra l’alerta al govern australià perquè actuï i lluiti contra l’enorme onada d’antisemitisme que assola la societat australiana”, ha conclòs.
Per la seva banda, el ministre de Seguretat Nacional d’Israel, l’ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha vinculat el que ha passat amb la decisió del Govern australià de reconèixer l’Estat palestí. “Les mans del Govern d’Austràlia”, ha arribat a denunciar l’extremista, “estan tacades amb la sang dels assassinats”.
El secretari general de l’ONU, António Guterres, també ha condemnat “l’atroç i mortal atac” contra “famílies jueves reunides a Sydney per celebrar la Hanukkà”.
“El meu cor és amb la comunitat jueva mundial en aquest primer dia de la Hanukkà, una festivitat que celebra el miracle de la pau i la llum que venç la foscor”, ha afegit Guterres.
Una presidenta de la Comissió Europea “commocionada”, Ursula von der Leyen, ha enviat les seves “més sinceres condolences a les famílies i éssers estimats de les víctimes”, abans de declarar el suport d’Europa a “Austràlia i a les comunitats jueves d’arreu del món” contra “la violència, l’antisemitisme i l’odi”.
També ha reaccionat la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que ha vinculat el que ha passat amb la celebració. “M’he quedat horroritzada en veure les imatges que arriben del terrible atac contra tanta gent a Bondi Beach mentre comencen les celebracions de la Hanukkà”, ha indicat al seu compte de X.
“Tots els meus pensaments són amb les víctimes i amb la comunitat jueva en general a Austràlia i més enllà”, ha afegit.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha lamentat les “notícies profundament angoixants que arriben des d’Austràlia” i ha enviat, en nom del país, els seus “pensaments i condolences a totes les persones afectades pel terrible atac a Bondi”.
El consell d'imams d'Austràlia condemna l'atac sense pal·liatius
El Consell d’Imams d’Austràlia s’ha sumat immediatament a les condemnes en nom de la comunitat musulmana del país. “Aquests actes de violència i crims no tenen cabuda a la nostra societat. Els responsables han de retre comptes plenament i afrontar tot el pes de la llei”, afirma el comunicat.
“Els nostres cors, pensaments i pregàries són amb les víctimes, les seves famílies i amb tots aquells que van presenciar o es van veure afectats per aquest atac profundament traumàtic”, han afegit.
