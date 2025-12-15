Sánchez anuncia un abonament únic de transport per 60 euros al mes que servirà per a Rodalies, mitja distància i busos
Serà vàlid a tot l'estat espanyol
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la creació d’un abonament únic de transport vàlid a tota Espanya que entrarà en vigor a la segona quinzena de gener. Aquest títol costarà 60 euros mensuals (30 euros per als menors de 26 anys) i es podrà fer servir a Rodalies, mitja distància i autobusos estatals. “Canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic”, ha manifestat Sánchez durant la roda de premsa de balanç de l’any celebrada al palau de la Moncloa. Tal com ha concretat el cap de l’executiu espanyol, aquesta mesura s’aprovarà en forma de decret llei en el darrer Consell de Ministres de 2025. A més, ha ressaltat que s’estendran les ajudes vigents al transport públic.
“Aquest abonament estarà disponible a partir del mes de gener per als mitjans esmentats, però esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmiques”, ha remarcat. A parer seu, això permetrà un gran estalvi per a la població en general i, especialment, per a la població treballadora.
Tal com ha detallat el govern, el nou abonament s’adquirirà a través dels canals habilitats pels operadors (webs, aplicacions, taquilles, màquines d’autovenda…), que expediran un localitzador que es bescanviarà posteriorment en el moment de la compra de cada títol de viatge. En el cas dels usuaris joves, s’hauran de registrar al web del Ministeri de Transports, on obtindran un codi per bescanviar en el moment de la compra i reduir a 30 euros el preu de l’abonament.
Fa gairebé un any, el ministre de Transports, Óscar Puente, ja va fer pública la voluntat d’establir un mecanisme de tarifa plana. Aleshores es va encarregar un estudi en aquesta matèria a l’empresa pública d’enginyeria i consultoria Ineco partint de la idea de deixar fora de la proposta els serveis ferroviaris comercials, com l’alta velocitat.
Darrerament el ministeri ha treballat en una solució tecnològica que permeti l’ús interoperable de diferents títols de viatge independentment dels sistemes de tiquet que disposin. Aquest sistema d’abonament únic s’inspira en iniciatives similars a països com Alemanya, que ja és utilitzat per 17 milions de persones.
