Un vianant desarma un dels terroristes del tiroteig a Austràlia

VÍDEO | Un vianant desarma un dels terroristes que va disparar contra els assistents a la festa jueva que se celebrava diumenge a la platja de Bondi

Redacció

Entre les dures imatges de l’atac terrorista sobresurt un vídeo en el qual es veu un vianant abalançar-se sobre un dels terroristes que disparava amb un fusell i aconsegueix treure-l’hi. En la gravació que s’ha difós, el vianant es llança sobre el coll del tirador per impedir-li que continuï disparant contra els assistents a la festa jueva que se celebrava a la platja de Bondi i, després de forcejar amb l’assaltant, el desarma. A continuació, apunta amb l’arma el terrorista, sense arribar a obrir foc. Després, deixa el fusell recolzat en una palmera i aixeca les mans, mentre l’atacant recula fins al pont on es parapetava l’altre agressor.

Els mitjans de comunicació australians van qualificar d’"heroi" el ciutadà que va mostrar la gosadia de llançar-se sobre el tirador. Segons les primeres informacions, el protagonista de la valerosa acció es diu Ahmed al-Ahmed, té 43 anys i és amo d’una fruiteria a Sutherland, una població al sud de Sydney, segons va revelar el portal local News.com.au.

El vianant, que és pare de dos fills, va resultar ferit en l’atemptat. Segons va explicar el seu cosí al canal local 7News, Al-Ahmed va rebre l’impacte de dos trets mentre s’enfrontava al tirador. El vianant, que segons els seus familiars no té cap experiència manejant armes i simplement va decidir intervenir al ser testimoni de l’acció criminal, va ser hospitalitzat per ser operat per les lesions que va patir.

