CRISI DE GOVERN
Sumar veu el PSOE «en xoc» i busca un front comú amb els socis per forçar Sánchez a fer canvis en el Govern: «No li queda més remei»
L’ala de Yolanda Díaz creu assumeix que el president necessita «temps» però que acabarà cedint i inicia contactes amb ERC i el PNB
Ana Cabanillas
El soci minoritari de Govern reacciona al cost que comença a suposar-li la crisi oberta pels casos de presumpte assetjament sexual i de corrupció a les files socialistes, després de la detenció de l’expresident de la SEPI, dependent del Ministeri d’Hisenda, i el registre de l’UCO en diversos departaments ministerials. Yolanda Díaz va voler marcar divendres un punt d’inflexió dins de la coalició i va demanar una remodelació del Consell de Ministres, però el rebuig de Pedro Sánchez va tallar el pas a aquesta possibilitat. Almenys per ara.
A Sumar admeten les dificultats de la Moncloa per iniciar aquests canvis de manera immediata i creuen que Sánchez necessita «temps» per assumir la situació. «Estan en xoc», assenyalen des de l’entorn de la vicepresidenta segona, on sospiten que a la Moncloa «no han pogut anar més enllà» en la compareixença del president d’aquest dilluns per l’escàs marge temporal des de l’ultimàtum de la vicepresidenta segona. Però confien que ho faci més endavant i forci canvis al llarg del mes de gener.
La posició a les dues ales del Govern no pot estar més allunyada. A Sumar creuen que «la situació és greu» i ja admeten que la crisi no només passa factura al PSOE, sinó també a ells. «Afecta el conjunt del Govern», va advertir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, aquest dilluns. I és per això que la coalició d’esquerres liderada per Yolanda Díaz continuarà intentant desmarcar-se de l’ala socialista, mantenint la pressió sobre aquests canvis.
Aquest mateix dimarts, està prevista una compareixença conjunta al Congrés dels portaveus de les principals formacions que integren Sumar: Lara Hernández, per Moviment Sumar; Enrique Santiago, per IU; Gerardo Pisarello, pels Comuns; i Tesh Sidi, per Més Madrid. L’objectiu és tancar files i escenificar la seva distància amb l’ala socialista, a més d’insistir en les seves exigències: «Rellançar la legislatura», proposant canvis en el Govern i impulsant l’agenda social; i reclamar explicacions a Pedro Sánchez sobre el que ha passat.
A la cúpula de Sumar creuen que el president acabarà sotmetent-se a aquests canvis. «No li quedarà més remei», adverteixen. L’ala minoritària del Govern es troba en una posició difícil. Diferents fonts de l’espai rebutgen la possibilitat d’abandonar el Consell de Ministres. «No està en l’estratègia», apunten. Una circumstància que de facto resta força a l’envit llançat al president.
No obstant, creuen que Sánchez «es mourà» i no només per l’advertència del soci minoritari de coalició. En els últims dies, des de Sumar han mirat de fer front comú amb la resta de socis i han mantingut contactes «del màxim nivell», relaten fonts de la coalició d’esquerres, amb ERC, particularment amb l’exvicepresident Oriol Junqueras, i amb el PNB. Aquestes mateixes fonts assenyalen que existeix un «diagnòstic compartit» sobre la gravetat de la situació, davant la Moncloa, que ara mateix prova de rebaixar la importància del que ha passat i es manté inalterable en els seus plans de seguir endavant fins al 2027. «Empenyerem tots perquè es mogui».
Els de Yolanda Díaz fien a l’actuació conjunta els pròxims passos del president de Govern, que malgrat rebutjar les peticions de Díaz sí que s’ha mostrat disposat a parlar amb altres socis. Aquest mateix cap de setmana, Junqueras va contactar amb Sánchez per mantenir una reunió, que es produirà en les pròximes setmanes. Va ser el portaveu d’ERC, Isaac Albert, el que va anunciar aquest dilluns en una roda de premsa que Junqueras havia demanat al president obrir una ronda de contactes amb els grups que el van recolzar per arribar a la Moncloa. Un pla que, segons fonts republicanes, hauria sigut ben rebuda per Sánchez, disposat a iniciar aquestes reunions a partir del gener.
El líder del PNB, Aitor Esteban, també va advertir Sánchez de prendre mesures o, en cas contrari, convocar eleccions: «O el PSOE aconsegueix aturar aquesta hemorràgia d’escàndols o el president Pedro Sánchez haurà de convocar eleccions de seguida, perquè així no es pot aguantar any i mig». Una advertència similar a la de Sumar, que evita acuradament fer referència a eleccions o a la seva sortida del Govern, però on veuen una amenaça clara: «Si el PSOE no es mou, caurem daltabaix del barranc».
