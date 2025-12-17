Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descobreix quines han estat les cerques més populars a Google aquest 2025

Google Trends, l'eina de Google que permet analitzar les tendències de cerca dels usuaris, ja ha publicat el seu resum anual del 2025

Google

Google / SHUTTERSTOCK

Bruna Segura

Google Trends permet analitzar les tendències de cerca dels usuaris, es pot observar la popularitat de paraules clau i la seva evolució en el temps, oferint una radiografia clara de les preocupacions, interessos i curiositats de la ciutadania. Aquesta eina de Google ja ha publicat el seu resum anual del 2025 en el qual mostra quins han estat els temes que han despertat més interès al llarg de l'any, tant a escala global com per regions.

Tendències a Espanya

L'eina divideix les cerques més populars en set apartats:

Actualitat

  1. Apagada a Espanya
  2. Alerta per pluges
  3. Incendis a Espanya
  4. Nou papa
  5. Migració de la papallona monarca
  6. Lalachus
  7. La Revuelta
  8. Flotilla de Gaza
  9. Premi Planeta 2025
  10. Labubu

Qui és...

  1. El nou papa
  2. Andy i qui és Lucas
  3. Lalachus
  4. Topuria
  5. Salva Reina
  6. Abby
  7. Karla Sofia Gascon
  8. Montoya
  9. Rosalia
  10. Alcaraz

Com...

  1. Com fer fotos amb IA
  2. Com fer caca a la feina
  3. Com treure maquillatge del coixí
  4. Com fer foc amb dos plats
  5. Com fer creps casolanes
  6. Com fer potatge de cigrons amb bacallà i espinacs
  7. Com fer crumbl cookies
  8. Com fer te matcha
  9. Com fer iogurt casolà
  10. Com fer xocolata de Dubai

Per què...

  1. Per què ha marxat la llum
  2. Per què Israel ataca Iran
  3. Per què els papes canvien de nom
  4. Per què la Feria de Abril és al maig
  5. Per què han pujat tant els ous
  6. Per què no hi ha llum a l’espai
  7. Per què Trump puja els aranzels
  8. Per què em fan soroll els budells
  9. Per què la síndria és el símbol de Palestina
  10. Per què s’enganxen els badalls

Què significa

  1. Edadisme
  2. Queer
  3. Ph
  4. Dana
  5. Woke
  6. Berghain
  7. Nuda propietat
  8. Fomo
  9. Pec
  10. La hora espejo

Pel·lícules / Sèries

  1. Anora
  2. Sirat
  3. La infiltrada
  4. Nosferatu
  5. Weapons
  6. The brutalist
  7. El 47
  8. Superman
  9. Emilia Perez
  10. Adolescencia

Què és millor

  1. Què és millor diesel o gasolina
  2. Què és millor gemini o chatgpt
  3. Mantega o margarina què és millor
  4. Què és millor per la ressaca
  5. Què és millor declaració conjunta o individual
  6. Què és millor amortitzar termini o quota
  7. Què és millor comprar un cotxe o renting
  8. Què és millor esmorzar abans o després d'entrenar
  9. Què és millor retinol o retinal
  10. Què és millor creatina o proteina

Aquestes dades de Google trends evidencien com l’actualitat política, els fenòmens socials, la salut, la tecnologia i la cultura han marcat l’interès dels usuaris aquest 2025. Les tendències ja han generat reaccions i debats a les xarxes socials.

TEMES

