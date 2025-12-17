Donald Trump no beu però té "personalitat d'alcohòlic"
Explosives declaracions de Susie Wiles, cap de gabinet de la Casa Blanca i dona més poderosa de Washington, sobre el president dels Estats Units
Idoya Noain
Més enllà de Donald Trump no hi ha ningú amb més poder a la Casa Blanca que Susie Wiles, la seva cap de gabinet. Discreta i allunyada voluntàriament dels focus, el cervell polític que va ser vital perquè Trump guanyés el 2016 Florida i el 2024 tornés al Despatx Oval té la confiança total del president dels EUA. Per això les explosives declaracions de Wiles que es recullen en un article doble de Vanity Fair, construït a partir de diverses entrevistes que va mantenir amb el periodista i autor Chris Whipple, han caigut com una bomba a Washington.
Les paraules de Wiles estan fent parlar molt, moltíssim. Especialment perquè arriba a assegurar que el president té "personalitat d’alcohòlic", tot i que no begui. És una cosa que ella coneix de primera mà, ja que el seu pare, que va ser comentarista de l’NFL, va tenir problemes d’alcoholisme, que ella va ajudar la seva mare a abordar amb intervencions. "Als alcohòlics molt funcionals, o els alcohòlics en general, se’ls exagera la personalitat quan beuen, així que soc una mica experta en grans personalitats", diu Wiles, abans de parlar sobre Trump. "Opera amb la visió que no hi ha res que no pugui fer, res, zero".
És només una de les múltiples bombes que deixa caure Wiles en les seves trobades amb Whipple, a qui parla en termes poc encoratjadors del vicepresident, de la fiscal general, del cap de pressupost o d’Elon Musk, així com de polítiques i de polèmiques, ja sigui els atacs a Veneçuela, el cas Epstein, la campanya de venjança política de Trump o Vladímir Putin.
El president Trump defensa Wiles
El president va sortir en defensa de Wiles, va dir que està fent "un treball fantàstic" i fins i tot li va donar la raó en les paraules sobre la seva personalitat. "Jo mateix he dit moltes vegades això sobre mi mateix", va declarar el mandatari al tabloide New York Post. "Tinc sort de no ser bevedor perquè, si ho fos...", va continuar, abans de dir que té una "personalitat possessiva i addictiva".
Fins i tot sense haver llegit l’article, Trump va criticar la revista i el periodista i va mirar de minimitzar el temps que Wiles va concedir a Whipple. La mateixa cap de gabinet també va intentar distanciar-se dels articles dient que són una "peça d’atac" i va criticar la revista per descartar "context significatiu". El que no va fer Wiles, ni els múltiples membres del Govern que han sortit en la seva defensa, és negar que pronunciés les explosives declaracions.
Les referides a Veneçuela van ser de les més destacades. "(Trump) vol continuar fent saltar pels aires vaixells fins que (Nicolás) Maduro es rendeixi. I gent que sap molt més que jo d’això diuen que (el líder veneçolà) ho farà", va declarar la cap de gabinet. Són paraules que aparentment contradiuen la versió oficial del Govern que els atacs a suposades narcollanxes són en el marc d’una guerra contra el narco i no una recerca de canvi de règim.
Wiles defensa els arguments legals que ha creat l’Administració per defensar operacions militars de guerra sense el Congrés però reconeix que si s’autoritza una acció per terra, com Trump amenaça de fer "ben aviat", "serà guerra" i necessitarà el Congrés.
