El periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciarà la guerra amb Veneçuela aquesta nit
El periodista ultraconservador Tucker Carlson va afirmar aquest dimecres que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciarà la guerra amb Veneçuela durant el seu discurs a la nació d’aquesta nit, segons li hauria informat un membre del Congrés.
«Ahir es va informar els membres del Congrés que s’acosta una guerra i que el president l’anunciarà en un discurs a la nació aquesta nit a les 21.00» (les 02.00 GMT de dijous), va dir el periodista al pòdcast Judging Freedom, de tendència conservadora.
Trump compareixerà aquesta nit per televisió per oferir un discurs a la nació des de la Casa Blanca en què farà balanç de gairebé el seu primer any de gestió.
També exposarà els plans que té per als tres pròxims anys, segons va indicar ahir la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Es preveu que el mandatari abordi els seus esforços per reduir el cost de la vida davant les creixents crítiques entre els seus propis seguidors, que li retreuen haver-se centrat més en la política exterior que en els afers interns.
Aquesta intervenció tindrà lloc, però, en ple augment de la tensió al Carib, on el país ha desplegat en els darrers mesos un gran operatiu militar amb la justificació de combatre el narcotràfic que opera a la regió.
Això ha inclòs una sèrie de bombardejos al sud del Carib i al Pacífic oriental contra una vintena llarga de llanxes presumptament carregades de droga, que han provocat la mort d’almenys 95 tripulants.
Trump va assegurar ahir al seu compte de Truth Social que Veneçuela «està envoltada» per «la marina més gran mai reunida en la història de Sud-amèrica» i que la commoció serà com mai abans fins que «retornin tot el petroli, les terres i altres actius que van robar prèviament» als Estats Units.
En aquest context, Trump va confiscar un vaixell petroler davant les costes de Veneçuela la setmana passada, i ahir va ordenar el bloqueig total de tots els petrolers sancionats que entrin o surtin del país.
Carlson es va convertir en una de les veus més destacades de la dreta als Estats Units com a presentador de Fox News, d’on va ser acomiadat el 2023 després que la cadena investigués un missatge privat amb contingut racista i violent.
