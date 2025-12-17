Europa proposa regular el lloguer turístic: "La crisi de l’habitatge és una crisi social"
La falta d’habitatge assequible és el problema més urgent per als europeus que viuen en zones urbanes
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va presentar ahir el pla per a l’accés a un habitatge assequible amb mesures que aborden la bretxa en el finançament, busquen harmonitzar les restriccions als lloguers de curta durada, tracten els problemes en el sector de la construcció i s’endinsen en el problema de l’especulació a Europa.
"Un apartament és molt més que parets i sostre. És una llar. És un lloc on les persones es poden sentir segures. És el centre de les seves vides. Per això també considerem tenir una llar un dret humà", va dir el comissari d’Habitatge Dan Jorgensen. "Per això també considerem la crisi de l’habitatge una crisi social", va afegir.
La falta d’habitatge assequible és el problema més urgent per als europeus que viuen en zones urbanes, el tercer per a aquells que resideixen en àrees rurals. Per sobre només hi ha l’atur i la falta d’accés a serveis públics de qualitat. Una bona part de les competències en aquests àmbits són nacionals, regionals o locals, però, conscient de la càrrega política del problema, Brussel·les busca la manera que la UE pugui contribuir a resoldre’l. La Comissió Europea ha calculat que cal posar en el mercat 650.000 habitatges a l’any durant la pròxima dècada per fer front a la demanda i garantir així l’accés a cases que siguin assequibles. Això es refereix no solament a habitatges de nova construcció sinó també a renovar i reutilitzar edificis actuals.
Brussel·les calcula que això costarà uns 150.000 milions anuals. "Tenim aquesta bretxa d’inversió molt gran", va reconèixer una alta font comunitària. A banda dels fons que Brussel·les ha mobilitzat els últims anys i del que aspira a mobilitzar per mitjà del futur pressupost comunitari d’aquí a dos anys, la mesura principal que la Comissió ha presentat és una reforma de les ajudes d’Estat. Una opció que Espanya, juntament amb altres països, ja havia plantejat en el passat.
Fins ara, les normes comunitàries donaven marge als governs per invertir només en habitatge social. Amb la reforma que la Comissió Europea va presentar, aquest cas donarà més llibertat als Vint-i-set per finançar cases assequibles per a altres col·lectius com ara els treballadors essencials. "En poques paraules, es tracta d’una flexibilitat més gran perquè els estats membres de tota la Unió Europea facin més per donar suport específicament a l’habitatge assequible", va manifestar una font comunitària.
