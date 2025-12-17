La UE allarga la vida de determinats cotxes de combustió més enllà del 2035
Brussel·les rebaixa a un 90% l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 en 10 anys / Ofereix a Alemanya i als fabricants una moratòria per vendre vehicles híbrids endollables i d’autonomia estesa
Xavier Pérez
La Comissió Europea va confirmar ahir la seva proposta de rebaixar l’objectiu de reducció d’emissions a partir del 2035 a un 90% per als cotxes, que hauran de compensar el 10% restant amb l’ús d’acer amb baixes emissions de carboni fabricat a la Unió Europea, o mitjançant electrocombustibles i biocombustibles.
Brussel·les ha escoltat les pregàries de la indústria automobilística i ha rebaixat les seves ambicions climàtiques. Amb aquesta proposta, l’Executiu comunitari fa marxa enrere en una de les mesures més polèmiques, però també més importants del seu pla per arribar a la neutralitat climàtica el 2050. Fonts comunitàries al·leguen que l’objectiu es manté i la compensació a través de crèdits permetrà aconseguir-ho.
"En la pràctica, això significa que el 90% dels vehicles seran elèctrics, respectant el principi de neutralitat tecnològica", va explicar el comissari de Clima, Wopke Hoekstra, durant una roda de premsa a Estrasburg. "Per al 10% restant, permetem flexibilitat. Però aquesta flexibilitat es compensarà amb combustibles renovables sostenibles o acer net fabricat a Europa", va assenyalar. "Segons la nostra opinió, això és clarament beneficiós per a tots. S’ofereix més flexibilitat als fabricants d’automòbils, alhora que es crea un mercat líder per a l’acer net i es compleixen les nostres ambicions climàtiques", va afegir l’holandès.
La Comissió donarà, a més, més flexibilitat als fabricants per arribar als objectius de reducció d’emissions intermèdies i ampliarà el tipus d’energies que considera neutrals. L’Executiu defensa que això permetrà que els híbrids endollables, els extensors d’autonomia, els híbrids suaus i els vehicles amb motor de combustió interna "segueixin tenint un paper important després del 2035, a més dels vehicles totalment elèctrics i d’hidrogen". En aquest sentit, Brussel·les va anunciar que els fabricants de cotxes elèctrics petits en el bloc podran beneficiar-se de "supercrèdits".
Al mateix temps, amb l’objectiu de promoure la demanda, la Comissió proposa introduir objectius nacionals per impulsar l’ús de vehicles de zero o baixes emissions en les flotes corporatives. "La presència de més vehicles de zero emissions i de baixes emissions al mercat, tant de primera com de segona mà, beneficiarà tots els clients", al·lega l’Executiu. Tot i que per beneficiar-se d’ajudes públiques, aquests vehicles hauran de ser made in the EU (fabricats a la UE).
Rebuig del pla d’Espanya
La setmana passada Pedro Sánchez va enviar una carta a la Comissió per demanar que no cedís en el seu afany de prohibir la venda de vehicles de combustió a partir del 2035. Una petició que xocava amb la que dies abans havia fet el canceller alemany Friedrich Merz, que en una altra carta oficial dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, sol·licitava que no portés endavant aquesta prohibició. Al final sembla que a Espanya, després de presentar un ambiciós Pla Auto Espanya 2030, se li ha travat el motor.
En la missiva enviada per Alemanya es proposava que la revisió prevista per al desembre contemplés un "espectre tecnològic més ampli" que no limités el futur de la mobilitat únicament als vehicles elèctrics i d’hidrogen. Dues idees diferents per a un mateix rumb. Al principi, la Comissió Europea havia d’haver-se pronunciat el 10 de desembre passat, però finalment va posposar el seu comentari una setmana més.
Al final, després de set dies extres de reflexió, la idea alemanya és la que ha prevalgut, avalada també pels fabricants de cotxes, que han arrencat un compromís de la Comissió Europea per suavitzar la normativa d’emissions, prevista per al 2035, oferint una ampliació de la moratòria que permeti la venda de vehicles de combustió híbrids endollables (PHEV) i d’autonomia estesa (amb un motor de combustió que dota d’energia un altre d’elèctric) més enllà del llindar del 2035.
L’11 de desembre passat, Manfred Weber, cap del Partit Popular Europeu, va afirmar ja que la prohibició dels motors de combustió havia sigut revocada i que l’objectiu del 2035 d’una reducció del 100% del CO2 s’havia reduït a només el 90%. Frenada i marxa enrere.
Amb això es confirma la teoria de fa cinc anys quan un alt responsable de Nissan Europa va confirmar a EL PERIÓDICO que podríem veure’ns en un escenari amb moratòries i adaptacions de la norma restrictiva prevista per al 2035, fins i tot per països. Així, la Unió Europea transitarà cap a l’electrificació total (a la qual no es renuncia) però amb un calendari adaptat a la realitat social i tecnològica, introduint també els nous combustibles sintètics com a part de la solució.
