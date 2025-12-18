El 'botí' de Veneçuela: la reserva global més gran de petroli i una potència en or, diamants i coltan
El país sud-americà té les reserves de petroli més grans del món, un 18% del total, però la seva extracció necessita alta tecnologia i té uns costos elevats
Abel Gilbert
La crisi entre els EUA i Veneçuela té l’inequívoc rerefons dels hidrocarburs. D’acord amb estimacions de l’OPEP i l’Agència d’Energia dels EUA del 2025, Veneçuela té les reserves de petroli provades més grans del món: uns 303.000 milions de barrils. Aquests números representen aproximadament el 18% de les reserves globals i es troben concentrades en l’anomenat Cinturó Petrolífer de l’Orinoco. Es tracta d’un cru extrapesant l’extracció del qual requereix tecnologia especialitzada i alts costos.
La producció actual, d’uns 900.000 barrils per dia (bd), és inferior a altres moments més expansius a causa d’una conjunció de factors: les sancions internacionals de Washington, mitigades durant part del mandat de Joe Biden i restablertes per Donald Trump, falta d’inversió, problemes tècnics, dificultats operatives i una corrupció que ha obligat a les successives destitucions de la presidència de PDVSA.
Tot i que els EUA van mantenir flexibilitzacions limitades (llicències que van permetre amb Biden operar a Chevron i altres multinacionals i van deixar a Veneçuela recuperar part de la seva economia), la incertesa regulatòria i les sancions continuen limitant inversions massives. PDVSA afronta, al seu torn, problemes crònics com la falta de manteniment, fugues de talent i escassetat d’infraestructura i diners.
El Govern de Nicolás Maduro afirma que a Veneçuela hi ha unes 7.000 tones de reserves d’or, entre provades i possibles, cosa que situaria el país entre els primers a escala mundial. No obstant, gran part d’aquest mineral no està certificat per estàndards internacionals. Els jaciments es troben a l’Arc Miner de l’Orinoco (AMO) que funciona des del 2016 a partir d’un decret de l’Executiu. L’AMO va ser pensat per Hugo Chávez com una alternativa viable per trencar la dependència exclusiva de Veneçuela del petroli. En aquests 112.000 quilòmetres quadrats que representen el 12% del territori nacional es despleguen empreses nacionals i mixtes, en gran part xineses, però també hi ha una mineria il·legal en escala gestionada per màfies que provoca impacte ambiental en una zona d’alta biodiversitat i reserves hídriques.
A l’AMO no només hi ha or, sinó altres metalls: coure, ferro i altres minerals, entre els quals el diamant. L’extracció de diamants també s’estén cap a la regió amazònica i la Gran Sabana.
Minerals crítics
Veneçuela té, així mateix, potencial en diversos minerals considerats crítics per a la transició energètica, com el coltan, que s’utilitza en electrònica, les telecomunicacions i l’aeronàutica. Igual com passa amb l’or i els diamants, prolifera l’extracció il·legal i el contraban cap a Colòmbia i el Brasil. S’han identificat dipòsits de bauxita i laterites en serres de Falcón, l’Amazones i Bolívar, sense explotació comercial significativa.
