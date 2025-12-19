Trump obre la porta a una guerra amb Veneçuela: "No ho descarto"
"Maduro sap exactament el que vull. Ell ho sap millor que ningú", adverteix el president dels Estats Units al seu homòleg veneçolà
Abel Gilbert
«No ho descarto». Així de fred i lacònic es va expressar el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la possibilitat d’un conflicte armat amb Veneçuela. Durant una entrevista amb NBC News feta pública aquest divendres, el multimilionari republicà va tornar a ampliar el límit del que és imaginable sobre l’evolució de la crisi bilateral. Ho va fer pocs dies després d’anunciar el «bloqueig total» als vaixells petrolers sancionats que surtin o entrin en aquest país sud-americà. «Ell sap exactament què vull. Ho sap millor que ningú», va dir Trump sobre la seva conversa amb Nicolás Maduro i els missatges que Washington ha fet arribar a Caracas: ha d’abandonar el poder. Com a part d’aquesta política, va augurar més confiscacions de vaixells petrolers. «Si són prou ximples per continuar navegant, acabaran navegant de tornada cap a un dels nostres ports».
Les paraules del magnat a NBC News arriben precedides del darrer atac en què van morir cinc presumptes «narcoterroristes» que navegaven en aigües del Pacífic, cosa que eleva a almenys 104 el nombre de víctimes mortals des que al setembre va començar una nova fase de la política antinarcòtics de Washington. Fins ara, la Casa Blanca no ha presentat proves públiques contundents que vinculin les embarcacions atacades amb el contraban de drogues. Organismes de l’ONU, experts en dret internacional i organitzacions no governamentals defensores dels drets humans han qüestionat la legalitat dels atacs.
Al llarg d’aquests mesos d’una tensió regional inèdita, Trump ha autoritzat la CIA a dur a terme accions encobertes a Veneçuela, fins i tot de caràcter letal, i també ha insinuat l’opció d’atacs terrestres. La nit de dijous es va informar que el Consell de Seguretat de l’ONU es reunirà dimarts vinent, dia 23, per abordar la situació veneçolana. Caracas havia demanat que es tractés amb caràcter d’urgència el «bloqueig total» anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra els vaixells petrolers sancionats que surtin o entrin d’aquest país sud-americà.
Reacció de Maduro
En fonamentar la seva sol·licitud, la missió veneçolana davant les Nacions Unides va sostenir que la mesura anunciada pel multimilionari republicà és una «agressió oberta i criminal de l’imperialisme nord-americà» que té la «pretensió colonial d’apropiar-se del petroli i dels recursos que pertanyen al poble». El ministre d’Afers Exteriors, Yvan Gil Pinto, va afirmar que la reunió del Consell de Seguretat ha de contribuir al fet que «es restableixi el dret internacional i prevalgui la Carta de les Nacions Unides».
«La pirateria és un delicte greu al mar i un delicte greu a la llum del dret internacional públic», va dir Nicolás Maduro aquest mateix dijous a la nit. Alhora, va enviar un missatge intern als sectors de la societat que miren amb aprensió o amb una simpatia amagada cap a Washington els esdeveniments que poden desencadenar problemes més grans: «Dubtar a defensar les nostres terres veneçolanes és traïció; dubtar a defensar les nostres riqueses i minerals és traïció; dubtar a defensar la nostra sobirania i el nostre dret a la pau és traïció».
Subscriu-te per seguir llegint
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia