El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara
La presidenta Guardiola necessitarà el suport d'alguna altra formació per seguir governant
ACN
El PP ha guanyat les eleccions a l'Assemblea d'Extremadura d'aquest diumenge amb el 42,8% dels vots i 29 diputats, un més dels que tenia fins ara. Amb més del 99% escrutat, el PSOE ha patit una caiguda i passa de 28 diputats a 18, amb el 39,9% dels vots, mentre que Vox es dispara i guanya sis escons, passant de 5 a 11 (17,2%). Unides per Extremadura també creix i obté set diputats (10,1%), tres més que fins ara. El PP és la força més votada a la gran majoria de municipis i al global de les dues províncies extremenyes: Càceres i Badajoz.
La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, va avançar les eleccions després de no aconseguir suports per aprovar els pressupostos autonòmics i aspirava a un resultat que li permeti seguir governant sense dependre de Vox. Tot i aquest objectiu, seguirà necessitant el suport d'alguna altra formació ja que no ha assolit la majoria absoluta, que és de 33 escons.
El PSOE va guanyar les darreres eleccions extremenyes el maig de 2023 però va empatar en escons amb el PP i la correlació de forces va fer que Guardiola fos investida presidenta, amb el suport de Vox, i que el socialista Guillermo Fernández Vara no pogués seguir governant. Ara, el PSOE buscava arrabassar l'executiu als populars amb Miguel Ángel Gallardo. El nou líder del partit a Extremadura, investigat per suposadament haver afavorit que David Sánchez, germà del president espanyol, obtingués una plaça a la Diputació de Badajoz, ha obtingut els pitjors resultats de la història del PSOE a la regió.
L'altra cara de la moneda és Vox, que ha pràcticament duplicat representació i és segona força en vots en poblacions com Badajoz. La ultradreta va facilitar la investidura de Guardiola el 2023 i ha estat necessària per a l'acció de govern de Guardiola. Tot i això, Vox i el PP no es van entendre per als pressupostos de 2025 i la presidenta extremenya va decidir convocar eleccions confiant que deixaria de dependre dels ultres. La realitat, però, és que el PP seguirà depenent de Vox –si no hi ha una poc probable entesa amb el PSOE–, que ara es veu amb més força.
L'altra formació que creix és l'aliança d'esquerres Unides per Extremadura, que inclou Podem i Esquerra Unida. Ha passat de 4 a 7 diputats però la correlació de forces a l'Assemblea d'Extremadura els augura un paper poc determinant a la legislatura que ha de començar a caminar.
