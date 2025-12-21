Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet GironaPesta Porcina
instagramlinkedin

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

Torró afirma que els resultats del PP i Vox demostren que l’estratègia de Feijóo és “sembrar l’ultradreta”

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. / PSOE

ACN

Madrid

La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmat aquest diumenge que els resultats de les eleccions autonòmiques d’Extremadura -on el PP ha quedat lluny de la majoria absoluta, creixent un escó, mentre Vox n’ha guanyat sis- son un “mal resultat” pels socialistes, però mostren que l’estratègia del PP es basa en “sembrar per a l'ultradreta”. “És la major irresponsabilitat del PP, que es diu d’Estat, però que és la casa mare de l’extrema dreta”, ha dit en una compareixença on ha apuntat que els d’Alberto Núñez Feijóo son ara “més ostatges dels ultres”. Segons ha afegit, el resultat del del PSOE és dolent perquè no s’ha aconseguit mobilitzar els votants progressistes, que han deixat el partit amb el seu pitjor resultat històric.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents