Desapareixen diverses fotos del cas Epstein de la web de Justícia
María Mondéjar
Almenys 16 fotografies, inclosa una que mostrava una imatge impresa del president Donald Trump dins d’un calaix de la casa de Nova York de Jeffrey Epstein, van ser eliminades de la col·lecció original d’arxius publicada pel Departament de Justícia. La falta d’explicacions per part de les autoritats va alimentar les crítiques a la manera en què l’Administració republicana està gestionant la publicació dels arxius del cas Epstein, que implica personalitats internacionals.
Trump va utilitzar l’existència d’aquestes imatges durant la seva campanya electoral per desacreditar una suposada llista de líders demòcrates, entre ells Bill Clinton, amb vincles amb el financer i agressor sexual convicte. Aquest es va suïcidar a la presó el 2019 mentre afrontava càrrecs federals per tràfic sexual de menors.
En una entrevista per a la cadena nord-americana NBC, el fiscal general adjunt dels Estats Units i advocat defensor de Trump en el cas penal contra el president, Todd Blanche, va donar explicacions. "És absurd que retirem una foto –una sola foto– perquè el president Trump hi apareix, i el fet que tothom intenti actuar com si fos així reflecteix la seva veritable motivació", va comentar. "En aquesta foto es poden veure fotografies de dones. Després de la seva publicació, ens vam assabentar que existien preocupacions sobre elles", va afegir, al·ludint a la necessitat de protegir les víctimes.
Les imatges van desaparèixer de la llista original de documents durant aquest dissabte passat. Entre els arxius eliminats també s’inclouen fotografies de la investigació policial que mostren la sala de massatges de la tercera planta de la mansió d’Epstein a Manhattan, on investigadors i testimonis asseguren que es van produir moltes de les agressions sexuals, algunes a menors. Les imatges retirades d’aquesta habitació mostraven quadros i fotografies de dones despullades.
