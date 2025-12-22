La Loteria repartirà un rècord de 2.772 milions d’euros
Prop de 27 milions de persones han comprat aquest Nadal algun número i s’han venut 3.505 milions d’euros en gairebé 2.000 dècims.
Patricia Martín
Puntualment, a les vuit del matí, obrirà avui el Teatro Real de Madrid per acollir el variat públic que cada any es congrega al voltant del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Fa dies que, fidels a la cita, fan cua. I, en aquesta ocasió, tenen més possibilitats de ser afortunats. En total, la fortuna deixarà un total de 2.772 milions d’euros en premis, 70 milions més que l’any passat, quan es van repartir 2.702 milions.
El sorteig compta aquest any amb 198 sèries per cada número, cinc més que en l’edició anterior, per la qual cosa hi ha 1.980 dècims disponibles, la xifra més alta de la història. És a dir, s’han posat a la venda més dècims i, en conseqüència, es preveu que hi hagi més guanyadors totals. No obstant, com que cada sèrie conté els 100.000 bitllets habituals, les probabilitats de guanyar són ben bé les mateixes.
Es manté el tradicional bombo de més mida amb 100.000 boles i el dels premis, més petit, amb 1.807. Perquè fos més fàcil guanyar, el sorteig hauria de reduir la quantitat de boles en el primer. Però, com que es manté, la probabilitat de guanyar el Gordo és d’una entre 100.000, és a dir, molt escassa. El Consell Empresarial del Joc (Cejuego) calcula que prop de 27 milions de persones han comprat aquest any algun dècim, amb un màxim històric de vendes de 3.505 milions d’euros.
Per la seva part, Loteries i Apostes de l’Estat calcula que cada espanyol ha gastat una mitjana de 76 euros, 2,2 euros més que l’any passat. Per comunitats, la regió que més inverteix per habitant és Castella i Lleó, amb una mitjana de 121,28 euros, igual com el 2024, seguida d’Astúries (119,67 euros) i La Rioja (113,96 euros). Per contra, els habitants de les ciutats autònomes de Melilla (17,32 euros) i Ceuta (19,10 euros) són els que menys gasten, seguits dels de les Balears (42,94 euros) i les Canàries (47,24 euros).
Madrid lidera les vendes
Els territoris que més dècims han venut són similars a l’any passat. El 2024, Madrid va liderar les vendes, amb 596 milions d’euros consignats, seguida d’Andalusia (552 milions), Catalunya (458 milions) i el País Valencià (452 milions).
L’any passat el Gordo, dotat d’un import de quatre milions d’euros a la sèrie, això vol dir, 400.000 euros el dècim, va caure en el número 72480, que es va vendre íntegrament a l’administració número 6 de Logronyo, però la majoria de les sèries van viatjar fins a Madrid, a través de participacions en un club esportiu. Catalunya va guanyar 31 milions en premis, però només va recuperar el 7% de la despesa en el sorteig extraordinari.
L’apagada que va deixar a Espanya sense llum durant diverses hores ha acabat convertint el número 28425 en un dels més sol·licitats, de la mateixa manera que la mort de Jane Goodall (11025) o el papa Francesc (21425).
