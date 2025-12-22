La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, serà la nova portaveu del govern espanyol
Pilar Alegría serà substituïda per la manxega Milagros Tolón al capdavant del Ministeri d’Educació
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que la nova portaveu de l’executiu serà la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. La dirigent navarresa substituirà la ministra Pilar Alegría, fins ara titular d’Educació i cara visible del govern a les rodes de premsa del Consell de Ministres, que va deixar el càrrec la setmana passada per exercir de candidata del PSOE a les eleccions aragoneses del 8 de febrer. Així mateix, la cartera d’Educació quedarà en mans de Milagros Tolón, exalcaldessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-la Manxa.
Segons ha apuntat Sánchez en una compareixença institucional a la Moncloa, el govern espanyol encara “amb ganes i les piles carregades” el que ha descrit com “la segona meitat de la legislatura”. “Disposats a lluitar per tirar endavant cada iniciativa amb voluntat de diàleg i humilitat”, ha manifestat, abans d’assegurar que té “els millors perfils” per dur a terme aquesta tasca.
Saiz va entrar al govern espanyol l’any 2023. És llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i experta en fiscalitat. “Per sobre de tot, és una gran ministra, amb la qual Espanya ha aconseguit 22 milions de cotitzants a la Seguretat Social”, ha defensat Sánchez. En el cas de Milagros Tolón, és llicenciada en Geografia i Història per la Complutense i diplomada en Magisteri. A més, Sánchez ha ressaltat que té experiència com a docent en escoles d’adults i a “tots els nivells” de l’administració: local, autonòmica i estatal.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic