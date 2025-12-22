La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, serà la nova portaveu del govern espanyol

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres / Miquel Vera

ACN

ACN

Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que la nova portaveu de l’executiu serà la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. La dirigent navarresa substituirà la ministra Pilar Alegría, fins ara titular d’Educació i cara visible del govern a les rodes de premsa del Consell de Ministres, que va deixar el càrrec la setmana passada per exercir de candidata del PSOE a les eleccions aragoneses del 8 de febrer. Així mateix, la cartera d’Educació quedarà en mans de Milagros Tolón, exalcaldessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-la Manxa.

Segons ha apuntat Sánchez en una compareixença institucional a la Moncloa, el govern espanyol encara “amb ganes i les piles carregades” el que ha descrit com “la segona meitat de la legislatura”. “Disposats a lluitar per tirar endavant cada iniciativa amb voluntat de diàleg i humilitat”, ha manifestat, abans d’assegurar que té “els millors perfils” per dur a terme aquesta tasca.

Saiz va entrar al govern espanyol l’any 2023. És llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i experta en fiscalitat. “Per sobre de tot, és una gran ministra, amb la qual Espanya ha aconseguit 22 milions de cotitzants a la Seguretat Social”, ha defensat Sánchez. En el cas de Milagros Tolón, és llicenciada en Geografia i Història per la Complutense i diplomada en Magisteri. A més, Sánchez ha ressaltat que té experiència com a docent en escoles d’adults i a “tots els nivells” de l’administració: local, autonòmica i estatal.

