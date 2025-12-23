El Govern inicia el procés per triar la ubicació del cementiri nuclear permanent
A la pràctica, aquest equipament serà un gran forat al terreny on descansaran els residus radioactius de manera permanent
David Page
Espanya treballa per trobar una solució definitiva per guardar de manera permanent tots els residus radioactius de les seves centrals nuclears. El nou Pla General de Residus Radioactius (PGRR), aprovat fa un parell d’anys pel Govern, estableix l’edificació de set magatzems temporals de residus radioactius, un a cada central, per tenir-los-hi durant cinc dècades, i també preveu la construcció futura d’un magatzem geològic profund (AGP) per guardar-hi els residus per sempre. Però abans toca afrontar el gran trencaclosques legislatiu, polític i social d’elegir on cal situar i com cal construir l’enorme magatzem que allotjarà tots els rebutjos d’alta radioactivitat durant mil·lennis.
El cementiri nuclear definitiu –a la pràctica un gran forat al terreny en què descansaran els residus de manera permanent– ha d’estar a punt en principi el 2073 (tot i que l’objectiu és avançar aquesta data) i encara no s’han decidit el disseny i la localització. Un megaprojecte amb un pressupost previst de gairebé 4.100 milions d’euros d’aquí fins a l’any 2100, segons es preveu en el pla de residus aprovat per l’Executiu de Pedro Sánchez i elaborat per l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa).
Llarg procés
El PGRR –que ara com ara preveu que totes les centrals nuclears tancaran entre el 2027 i 2035, a l’espera de possibles ajornaments començant per Almaraz– estableix vuit etapes per al llarg procés fins a tenir operatiu el magatzem definitiu dels rebutjos nuclears. La primera etapa, que consisteix a actualitzar tot el coneixement disponible sobre l’assumpte, s’acaba de donar per tancada.
La societat pública Enresa ja ha elaborat un informe final en què recopila la informació desenvolupada fins ara en relació amb els possibles emplaçaments, les barreres naturals i d’enginyeria, el disseny possible, avalua les capacitats científiques i tecnològiques disponibles, analitza les necessitats de cara al pla d’R+D que es desenvoluparà abans de la construcció i també recopila documentació base per plantejar un procés d’elecció de la localització. El grup públic presentarà pròximament l’informe al Ministeri per a la Transició Ecològica.
La fase següent consisteix a desplegar una llei per regular el procés d’elecció del lloc on s’instal·larà el magatzem definitiu i identificar els actors que hi han de participar. Aquesta fase ja està en marxa i ja es treballa en el disseny del marc normatiu que faci possible la selecció de l’emplaçament. El ministeri, Enresa i el Consell de Seguretat Nacional (CSN) ja treballen conjuntament en aquesta etapa, segons confirmen diverses fonts pròximes al procés a El Periódico de Catalunya. En el ministeri van declinar fer comentaris.
El termini estimat per disposar de la regulació específica i per poder aprovar-la s’estima que pot ser de tres anys, d’aquí al 2028. El Govern ara ha d’analitzar tota la informació presentada per Enresa per començar a orientar el procés de designació de la localització del futur AGP, per després adoptar el text legal necessari per regular l’elecció de l’emplaçament. El CSN també ha de començar a estudiar la documentació tècnica genèrica elaborada per Enresa per definir les bases del disseny del magatzem i així poder aplanar el procés futur de llicenciament tècnic de la instal·lació pel regulador nuclear. Espanya ha d’afrontar el gran debat d’on serà el seu cementiri nuclear definitiu i prepara fórmules per assegurar el consens social i polític.
