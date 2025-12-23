Loteria Nadal 2025: Consulta en PDF tots els números premiats
La grossa torna a passar de llarg a la província de Girona
Un any més, Loteries i Apostes de l’Estat ha repartit la sort a milions de llars d’arreu d’Espanya. La Loteria de Nadal 2025 ha mantingut tota la població en suspens aquest passat dilluns, 22 de desembre, i ha aconseguit portar la il·lusió i l’esperança de guanyar el Gordo o algun dels premis principals.
Són molts els qui a aquestes hores ja gaudeixen del premi aconseguit i celebren que la Deessa Fortuna els hagi visitat per portar-los un bon regal de Nadal.
Llista de premis en PDF i comprovació
Aquí pots consultar la llista oficial de premis del sorteig de la Loteria de Nadal 2025 en PDF que ha publicat Loteries i Apostes de l’Estat un cop finalitzat el sorteig.
Llista oficial de premis del sorteig de la Loteria de Nadal 2025Llista oficial de premis del sorteig de la Loteria de Nadal 2025
Comprovador de dècims del Sorteig de Nadal 2025
També pots comprovar els teus dècims de la Loteria de Nadal al nostre cercador:
Consulta a DIARI DE GIRONA tot el relacionat amb la Loteria de Nadal 2025
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora