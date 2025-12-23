Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Loteria Nadal 2025: Consulta en PDF tots els números premiats

La grossa torna a passar de llarg a la província de Girona

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025.

Imatge del sorteig a Madrid de la Loteria de Nadal 2025. / Eduardo Parra

Redacció

Girona

Un any més, Loteries i Apostes de l’Estat ha repartit la sort a milions de llars d’arreu d’Espanya. La Loteria de Nadal 2025 ha mantingut tota la població en suspens aquest passat dilluns, 22 de desembre, i ha aconseguit portar la il·lusió i l’esperança de guanyar el Gordo o algun dels premis principals.

Són molts els qui a aquestes hores ja gaudeixen del premi aconseguit i celebren que la Deessa Fortuna els hagi visitat per portar-los un bon regal de Nadal.

Llista de premis en PDF i comprovació

Aquí pots consultar la llista oficial de premis del sorteig de la Loteria de Nadal 2025 en PDF que ha publicat Loteries i Apostes de l’Estat un cop finalitzat el sorteig.

Llista oficial de premis del sorteig de la Loteria de Nadal 2025

Comprovador de dècims del Sorteig de Nadal 2025

També pots comprovar els teus dècims de la Loteria de Nadal al nostre cercador:

Consulta a DIARI DE GIRONA tot el relacionat amb la Loteria de Nadal 2025

TEMES

