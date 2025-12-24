El Rei apel·la a tothom per preservar la «convivència democràtica»
Felip VI demana als ciutadans que parlin i escoltin amb «respecte» i reclama als «poders públics» que actuïn amb «exemplaritat»
El monarca adverteix sobre la «inquietant crisi de confiança»
El discurs del cap d’Estat de la Nit de Nadal ha estat diferent del d’altres anys. Normalment, Felip VI repassa els esdeveniments més rellevants dels últims 12 mesos, dins i fora d’Espanya, però aquesta vegada ha volgut centrar-se des del primer moment en un únic assumpte: la necessitat de protegir la «convivència democràtica».
El monarca ha aprofitat el seu discurs més personal de l’any, en què s’adreça directament als ciutadans, per advertir de la «fragilitat» de la convivència i de la necessitat de preservar-la en temps de polarització. Si en altres ocasions s’ha queixat del soroll generat pels polítics, aquesta vegada s’ha adreçat a cada ciutadà de manera individual: «Preguntem-nos, sense mirar a ningú, sense buscar responsabilitats alienes: què podem fer cadascun de nosaltres per a enfortir aquesta convivència? Quines línies no hem de creuar?»
En aquest context, ha fet l’única referència indirecta als escàndols que han sacsejat sobretot el PSOE, reclamant «especial exemplaritat en l’acompliment del conjunt dels poders públics». Felip VI no s’hi ha referit en cap moment al seu pare, malgrat que enguany s’han commemorat els 50 anys de la seva arribada al tron.
«Les idees pròpies no s’expressin mai com a dogmes ni que les propostes alienes es percebin com a amenaces», ha defensat. També ha reconegut que el moment actual està marcat per una «inquietant crisi de confiança», amb dificultats derivades de l’augment del cost de la vida, l’accés a l’habitatge, la incertesa laboral i les conseqüències del canvi climàtic.
Per això, Felip VI ha apel·lat a la responsabilitat individual de cada ciutadà per «preservar la confiança» en la «convivència democràtica».
Felip VI ha pronunciat el discurs dret per primera vegada. L’escenari tampoc ha estat neutre: el Saló de Columnes del Palau Reial de Madrid, un dels espais amb més càrrega simbòlica de la monarquia espanyola. És la tercera vegada que el Rei utilitza aquest escenari per al discurs de Nadal.
