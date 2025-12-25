Tendències informatives del 2025
Sánchez, la dana i Trump copen l’interès a Espanya
Càncer, l’apagada, habitatge, ocupació i guerres, temes molt seguits
La tràgica dana ocorreguda a València el 29 d’octubre del 2024 dispara l’interès pel canvi climàtic
La política es barreja amb casos judicials i es consolida com un dels grans motors de lectura
M. Navarcorena / D. Guardado
L’anàlisi dels continguts publicats per Prensa Ibérica entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2025 mostra que l’atenció dels lectors se centra també en notícies sobre política, càncer, l’apagada, habitatge, ocupació, mobilitat, futbol i conflictes bèl·lics.
1. Sánchez monopolitza la conversa
Pedro Sánchez marca la conversa, en un context molt polaritzat entre el PSOE i el PP. El seu nom apareix en titulars concrets, però els pics informatius es desplacen cap al seu entorn més pròxim: les notícies sobre la seva dona i el seu germà, amb diligències de jutges com Peinado, investigacions internes i recursos davant instàncies superiors.
La política es barreja amb els casos judicials i es consolida com un dels grans motors de lectura de l’any. Sota aquest paraigua s’agrupen la trama Koldo-Ábalos, el paper de Santos Cerdán i les derivades dels casos Begoña Gómez i del germà de Sánchez: el sanchisme funciona com un dels eixos centrals. L’interès també s’estén a la resta dels partits, amb Vox guanyant pes pel que fa a pactes i bloquejos, i a noms propis com la parella d’Ayuso o el fiscal general de l’Estat, que es creuen en la mateixa narrativa de política judicialitzada.
2. I si la dana es produís al meu territori?
La dana de València del 2024 marca un abans i un després i empeny els lectors cap a les notícies de fenòmens climàtics extrems, no només quan hi ha pluges torrencials o inundacions, sinó també quan es parla de responsabilitats, prevenció i protocols d’emergència. La pregunta "i si passa al meu territori?" es converteix en motor d’interès, alimentada per la recerca de desapareguts, la investigació a Mazón o el funeral per les víctimes. Cada nova alerta, sigui on sigui, es llegeix en vista d’aquell desastre.
El que va passar a València dispara la temàtica de canvi climàtic i transformació ecològica fins al top 1 de l’interès del 2025. Sota aquest paraigua entren desbordaments de rius, alertes meteorològiques, onades de calor, episodis de sequera i continguts que parlen sobre impacte en la vida diària (reciclatge, restriccions, prohibicions), sostenibilitat, contaminació i biodiversitat. El clima es consolida així com un dels grans focus de l’any, llegit menys com a teoria i més com una cosa que condiciona la rutina i exigeix respostes.
3. Trump impacta en l’economia, l’energia i la seguretat
Donald Trump apareix a la conversa de la gent com un president que pren unes decisions sobre política comercial, energètica i de defensa que tenen unes conseqüències directes per a Espanya: afecten les exportacions, la seguretat i el lloc que ocupa en el nou ordre mundial. Les notícies sobre el Govern dels EUA es llegeixen com si fos un termòmetre d’inestabilitat: darrere de cada anunci batega la idea que Washington pot descol·locar mercats i obligar Brussel·les –i Madrid– a haver de reposicionar-se.
Aquesta gran política aterra en històries molt concretes, amb el camp espanyol com a primera línia de l’impacte: els aranzels a productes agroalimentaris s’expliquen amb noms i cognoms –vi de Rioja, oli cordovès, formatge manxec, cirera aragonesa–.
4. El càncer i l’obsessió per envellir bé
Els lectors converteixen el càncer en la paraula de l’any. Les especialitats mèdiques i malalties manen amb claredat en els arguments. El càncer apareix no només lligat a sanitat, sinó també a ciència, igualtat, esport i fins i tot canvi climàtic. Al seu voltant creix l’interès per altres malalties, símptomes confusos, diagnòstics tardans i virus molt contagiosos.
Aquests temes es combinen amb altres sobre el Sistema Nacional de Salut i la Sanitat Pública i la salut mental i el benestar emocional (cada vegada més llegits pels joves). En paral·lel, es detecta una forta curiositat per la longevitat i per envellir millor.
5. Estem preparats per a una altra apagada?
La gran apagada que va deixar sense llum a Espanya i Portugal s’ha convertit en un sobresalt i travessa categories tan diferents com canvi climàtic, transport, economia, seguretat ciutadana o habitatge. La història –mapes a les fosques, trens aturats, aeroports col·lapsats, hospitals en tensió– continua com a avís de fons sobre el fràgil que pot ser la xarxa elèctrica i acaba amb la recomanació de la creació del kit de supervivència.
6. Habitatge impossible, okupació i tensió amb el turisme
L’habitatge apareix com una preocupació sostinguda. Els arguments sobre okupació i la tensió entre veïns i turistes centren l’interès, tot i que són els preus del mercat de compravenda i del lloguer el que de veritat regna en la conversa: reportatges sobre propietaris que venen en lloc de renovar, el difícil accés a l’habitatge per a sectors essencials i testimonis de famílies que fugen de ciutats com Barcelona perquè ja no s’hi poden permetre viure.
L’habitatge es polaritza. Així, l’okupació s’associa a inseguretat, frustració veïnal i buit legal, mentre que els desnonaments mobilitzen més l’empatia.
7. Economia és ocupació, pensions, Hisenda i el pols del camp i els serveis
L’economia –ocupació, pensions, cost de la vida i impostos– es converteix en un eix central de la conversa. Destaca l’interès pel treball i les seves condicions (registre horari, hores extra, reducció de jornada).
En paral·lel, sorgeix un segon focus amb els impostos i la fiscalitat, amb mencions a Hisenda i a l’Agència Tributària. L’atenció es desplaça al sector primari i al sector terciari. Del camp atrauen les històries d’agricultors, ramaders i pescadors arruïnats per canvis de subvenció, plagues, danes o vaivens del mercat. En els serveis, el focus es posa en bars, restaurants, comerços, hotels i en les queixes dels treballadors. L’interès pel turisme té una doble vessant: com a destí i com a factor de tensió en barris i ciutats.
8. El cotxe organitza la conversa sobre com ens movem
En la conversa, el transport es llegeix amb matrícula de cotxe. Tant pel que fa a les informacions sobre les carreteres com en les de mobilitat urbana, el vehicle privat apareix com el gran protagonista de l’any: embussos interminables, ensurts en autopistes, canvis de sentit polèmics, noves zones de baixes emissions, guerres de carrils bici i patinets, restriccions d’accés al centre o modificacions en línies de bus i metro que obliguen a replantejar-se el trajecte diari. El lector vol saber què li espera demà al sortir de casa. El tren ocupa un paper més discret: les notícies sobre alta velocitat i voltants apareixen, però no marquen el ritme. Retards, avaries i canvis d’horaris generen una indignació puntual.
9. El futbol és el rei i Lamine Yamal l’estrella
L’esport es llegeix a través de noms propis i del futbol com el gran rei. Des de Lamine Yamal irrompent com a estrella precoç fins als últims capítols de Rafa Nadal i l’assalt definitiu de Carlos Alcaraz. També pesen els casos que esquitxen les cúpules, comper exemple el de Rubiales i Jenni Hermoso, i un rosari de tragèdies que converteixen moltes notícies esportives en relats de dol. El futbol femení, el bàsquet, el motor i el tennis completen l’ecosistema, en què capitanegen les històries humanes i també els sobresalts.
10. Les guerres reobren el debat sobre la seguretat exterior d’Espanya
Les guerres i els conflictes bèl·lics emergeixen amb força i es llegeixen passats per una preocupació de fons: la seguretat exterior d’Espanya. Ucraïna, Gaza i l’Iran concentren una bona part de les notícies més vistes, amb unes escenes que activen aquesta sensació de risc: moviments militars, maniobres de l’OTAN i desplegaments que s’interpreten comuns canvis en l’escut que protegeix les fronteres espanyoles.
Aquest tauler global es completa amb el focus en la població civil i en la diplomàcia, especialment a Gaza i el Pròxim Orient, i amb un debat creixent sobre el model de defensa europeu.
