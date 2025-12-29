Un mort i dos desapareguts per les pluges a Andalusia
Trobat sense vida un dels dos desapareguts a Màlaga, mentre continuen buscant un motorista a Granada
Chaima Laghrissi / M. Vázquez
Ahir diumenge a les 17.05 hores la Guàrdia Civil va trobar el cos sense vida d’un dels dos homes que seguien desapareguts després que el riu arrossegués la furgoneta en què viatjaven a Alhaurín el Grande (Màlaga), en plena jornada marcada per les intenses pluges que va afectar Andalusia. D’altra banda, diversos operatius van iniciar la recerca d’un motorista que va caure al riu i va ser arrossegat pel corrent a la localitat granadina d’Íllora.
Fonts de la Guàrdia Civil van confirmar la troballa de la furgoneta de Màlaga, sense concretar si es va produir en el mateix curs del torrent, que va patir una important crescuda a causa de les fortes precipitacions registrades. La furgoneta, en què viatjaven els dos homes de 53 i 54 anys, va ser localitzada a primera hora del matí d’ahir bolcada al curs del riu Fahala. Des d’aquell moment, els efectius desplegats van intensificar les tasques per mirar de trobar-los, ja que no se’n tenia notícia des de la nit del dissabte. El segon home ahir a la nit encara continuava desaparegut.
Segons les dades de la xarxa Hidrosur, a l’estació situada al riu Fahala es van recollir fins a 134,7 litres per metre quadrat, convertint-se en una de les zones més castigades per les precipitacions.
El temporal també va provocar, a més a més, una crescuda històrica del riu Guadalhorce, que va arribar fins a una altura mitjana de 3,48 metres, i va arribar d’aquesta manera al perill de desbordament.
El temporal de pluges també va complir els pronòstics de l’Aemet a València, deixant pluges de fins a 200 litres per metre quadrat a la Ribera i a la Safor. Unes pluges que van provocar rescats a Torrent (l’Horta Sud) i Carcaixent (la Ribera Alta) desallotjaments a la Pobla Llarga (la Ribera Alta), van deixar sense llum a Llutxent (la Vall d’Albaida), desbordaments dels barrancs de Barxeta (a la Costera, la Ribera i la Safor) o del riu Vaca (a la Safor) i talls puntuals de la xarxa de Metrovalencia i la desviació de nou avions; a més de copioses calamarsades a Torrent i a Llutxent.
La dana en el record
Les sis comarques afectades per la dana del 2024 miraven de reüll els cursos del barranc del Poio (o de Torrent o Massanassa) però també el Gallego i l’Horteta (els que van aportar més aigua el 29-O), a més dels rius Magre i Túria. Són les tres conques on avui fa just 14 mesos van morir 230 persones. Va ser el 29 d’octubre del 2024.
A la Pobla Llarga, l’Ajuntament del municipi de la Ribera Alta va decidir amb efectius de la Guàrdia Civil evacuar 38 veïns del carrer Llevant, el més pròxim al barranc de Barxeta, a causa de la crescuda que havia experimentat.
L’alcaldessa de la Pobla, Neus Garrigues, va explicar que es va adoptar la mesura per precaució, tot i que l’aigua va acabar entrant a alguns habitatges. Garrigues va estimar que es van evacuar entre 40 i 50 cases per garantir la seguretat dels residents, va evitar desplaçaments innecessaris i va demanar "paciència" i que es quedessin protegits.
