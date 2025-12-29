Entrevista | Miguel Ángel Ballesteros Exdirector del Departament de Seguretat Nacional
Miguel Ángel Ballesteros: «La polarització és el problema principal que té Espanya»
Miguel Ángel Ballesteros és exdirector del Departament de Seguretat Nacional
Aquesta és la primera entrevista extensa que concedeix el general de brigada d’artilleria Miguel Ángel Ballesteros (Segòvia, 1953) des que el 29 de novembre del 2023 va deixar la direcció del Departament de Seguretat Nacional. Durant quatre anys de carismàtic comandament en aquest òrgan d’informació, coordinació i consell a la Moncloa, ha viscut en el centre de les crisis recents que ha passat aquest país i ha tractat informació de primeríssima línia. Avui, des d’un càrrec d’assessoria en la indústria privada de la defensa, observa l’evolució de la guerra d’Ucraïna, el canvi tel·lúric als Estats Units, l’avenç imparable de la Xina, els nervis d’Europa... i veu Espanya escassament conscient dels perills exteriors, obsessionada en la seva polarització local.
La nova estratègia de seguretat nacional dels EUA ha deixat estupefacta Europa pel to agressiu contra els seus aliats. L’ha sorprès?
No gens. Els Estats Units tornen a la doctrina Monroe, però amb un corol·lari Trump. Com a europeus ens enfrontem a un nou ordre internacional en què els EUA tornen a l’aïllacionisme, que en realitat ha sigut la seva estratègia més freqüent des de la seva fundació. Ara els americans pensen que han tingut moltes baixes en guerres externes, el Vietnam, l’Iraq, l’Afganistan, i han gastat moltíssims diners, que són en el dèficit, en el deute amb el Japó i la Xina. Volen posar el focus en l’economia i la tecnologia, perquè l’amenaça que perceben és que hi ha un poder hegemònic xinès en economia i tecnologia.
I aquesta aversió de Trump per la UE?
Trump no vol negociar amb una organització supranacional, sinó Estat a Estat. Però als europeus no ens interessa aquest joc. Tots serem més febles si negociem individualment amb els Estats Units, la Xina, Rússia... Hem de tenir les idees clares. Els europeus som al davant un desafiament enorme, com no n’ha tingut mai cap la UE.
Era necessari que l’estratègia de seguretat dels Estats Units es manifesti tan hostilment amb Europa, parlant de democràcies fallides...?
Civilització en decadència, diu. Però és que això és fruit d’una diplomàcia no convencional. Trump és un polític de narratives, de titulars, que ha convertit el Despatx Oval en un plató de televisió on tot té la seva simbologia. Hi ha el daurat, el seu gabinet darrere seu quan fa alguna cosa, les signatures, que són la seva marca, rúbriques grosses perquè es vegin a la televisió. Però el que és significatiu ara al Despatx Oval són les banderes. Sempre hi ha estat la nord-americana, és clar, però ara també hi ha les del poder militar, de la Navy, de l’Army, de l’Air Force, de l’espai... Trump envia un missatge amb això: que el poder dels Estats Units es basa en el poder militar.
«Si a la UE no ens unim, perdrem l’Estat del benestar»
Mostra els ullals?
Però no vol cap conflicte. Ha posat el focus a fer créixer l’economia de les classes mitjanes, i les guerres són cares; consumeixen recursos. Vol pacificar tots els conflictes. Consideren que Ucraïna ha costat molts diners. A més, també veu en aquest conflicte el possible origen d’una guerra nuclear, i això sí que afecta els Estats Units; no els afecta una guerra convencional a Europa, però sí aquest escenari amb armament nuclear, que es traslladaria al pol nord. Crec que Trump sí que vol continuar col·laborant amb els europeus, però avisa: «America first». I ha introduït un altre canvi: diplomàcia assertiva, desagradable, peculiaritat de Trump.
Deplora com veiem la immigració...
Creu que la immigració desfarà la cultura judeocristiana. És curiós: en l’estratègia de seguretat es torna a parlar de religió; no havia parlat mai de religió. Després de llegir l’estratègia, a ningú el pot estranyar que Trump, fa uns dies, fes una lloança de la Immaculada Concepció.
I vol recolzar els ultres a Europa.
Perquè l’ajuden en la seva estratègia: relacions Estat a Estat, no pas amb tot Europa. Els partits d’ultradreta també estan a favor de la renacionalització i apartar la UE. Europa cometrà un gravíssim error si no sap veure el desafiament que té al davant.
Creu que Trump és el millor que li ha passat a Putin?
Sí, sense cap dubte. Putin no s’asseu en aquest moment a negociar amb Ucraïna perquè creu, amb raó, que Trump deixa de recolzar Zelenski.
I això prolonga la guerra?
Sí, perquè Putin entreveu que pot assolir els objectius que tenia: apoderar-se de Nova Rússia, tot el sud d’Ucraïna, deixar Ucraïna sense sortida al mar i amb un govern a Kíiv que s’entengui amb Moscou perquè no pot sostenir el país sense exportar els seus cereals per via marítima. A Putin li falta encara una part de Donetsk, gairebé tot Kherson, Odessa… El més normal, després de tantes baixes com ha tingut Rússia, és que Putin maldés per asseure’s a negociar el final de la guerra, però creu que el que ha conquerit ja és seu, i vol parlar de la resta.
«Segons la meva opinió, sí que hi va haver ingerènciaen el procés»
I aquí, per fer una dissuasió efectiva, és necessària una lleva massiva, recuperar el servei militar?
És el que fa Suècia, Finlàndia... Alemanya ha anunciat un voluntariat de 80.000 homes; si no aconsegueix reclutar-ne tants, farà una lleva. França ha posat la fita en 10.000, però és que té una reserva nombrosa. Espanya té molt pocs reservistes i no prou ben tractats; no està en condicions de fer una lleva massiva, tornar al servei militar. Però sí que pot crear una reserva. Tot i que el primer que ha de fer és pagar als seus soldats un sou digne.
Europa ha de témer, a més de la desinformació russa, una ingerència desinformativa nord-americana?
Els americans han tingut una altra manera d’influir, les pel·lícules, Hollywood... No han portat a terme campanyes de desinformació com sí que n’ha fet Rússia. En aquest camp Rússia té avantatge, i més ara amb les xarxes socials i els bots. Al final la política i les relacions internacionals es converteixen en un conflicte de narratives. Allà triomfa Trump perquè és un home televisiu. Cal recordar aquella escena d’esbroncada que munten a Zelenski al Despatx Oval. Quan acaben, se sent a Trump que diu: «Serà un molt bon programa de televisió». I aquesta és la clau.
Considera vostè que Espanya està més insegura que abans?
Més que abans de la guerra d’Ucraïna, sens dubte. I al Sahel també, perquè té els principals focus de terrorisme gihadista. D’altra banda, la Mediterrània continua sent una mar molt important. I la clau de l’estret de Gibraltar la continua tenint Espanya. Per això Espanya continua sent un país molt important per als Estats Units. I hauria de ser viceversa per als espanyols. A Espanya qualsevol pot pensar que som lluny de Rússia, però som tot just a uns minuts dels seus míssils hipersònics. Durant decennis Europa ha deixat en mans dels Estats Units la seva protecció. Tenim més bon Estat del benestar que els americans perquè no hem necessitat gastar tant com ells en defensa, i això els fa mal. Hem de ser conscients que perdem el paraigua. Josep Borrell, que ha sigut un magnífic representant de la UE, va veure venir el problema. Si volem asseure’ns a taula i no ser una part del menú, com deia Borrell, els europeus ens hem d’unir. Si no som capaços d’ajuntar-nos, perdrem el nostre Estat del benestar. Si no ens defensem plegats, ho haurà de fer cada país pel seu compte, i això és molt més car; la despesa en defensa resta inevitablement despesa en benestar.
Diria que contribueix a la nostra inseguretat l’idil·li del Marroc amb els Estats Units i Israel?
Sí. M’amoïna aquesta aliança. El Marroc ara té un aliat molt fort, que és Israel i la seva tecnologia. Originalment no va contra nostre, sinó mirant el conflicte del Marroc amb Algèria, però no hem d’oblidar ni podem oblidar que el Marroc té reivindicacions molt serioses sobre territori espanyol. És fonamental col·laborar amb els veïns contra el terrorisme, la immigració irregular... Però cal deixar ben clar el que acceptem i el que és inacceptable per a Espanya.
La nostra generació europea veurà la guerra d’aquí a uns anys?
Espero que no. Però tapar-se els ulls no resol el problema: el fa més gros. Si et mostres feble ets un objectiu fàcil per a qui té discrepàncies amb tu. La dissuasió és l’eina, però ja no és com els 60 i 70: «quants carros tens tu i quants en tinc jo». Ara és el diferencial tecnològic; la tecnologia sobirana és el que et fa fort de debò.
És l’única gran clau de la defensa?
Avui les estratègies híbrides també permeten aconseguir objectius d’un abast terrible... Inicialment sense engegar un tret. Defensar-nos de les estratègies híbrides no toca només a l’aspecte militar: és un tema econòmic, ambiental, d’infraestructures crítiques... Entra tota la població en la defensa. Tota la societat ha de tenir consciència dels riscos de ciberatac, per exemple. Avui el teletreball està molt estès, accedir un senyor des de casa seva a la xarxa de l’oficina... Si aquest accés no es protegeix, podem tenir problemes enormes.
El 2019, quan estava dirigint el DSN, va viure una etapa crítica del final del procés independentista, la posterior a la sentència condemnatòria contra els líders.
Va ser la primera gran crisi en què va participar el departament mentre estava sota la meva direcció.
Ha sigut fallida la investigació judicial sobre ingerència russa en el procés…
Segons la meva opinió sí que n’hi va haver. A Rússia li interessa afeblir la Unió Europea i, per tant, tots els seus estats membres. I el procés va ser un risc enorme de fer fallida a Espanya.
Va ser el moment més greu que va viure en el DSN?
No. La crisi de la covid va ser la més greu, perquè hi va haver més de cent mil morts. Calia veure les xifres cada dia: posaven els pèls de punta. I les conseqüències terribles de tancar un país. Una de les coses que va caldre fer va ser repatriar 23.000 espanyols que eren a l’exterior, quan havien de tancar els aeroports. I el país havia de continuar menjant, i tota la cadena alimentària havia de continuar funcionant.
Va pensar mai que ens estava guanyant el virus?
No. La UE va treballar molt bé: en comptes que cada país fes una aposta pel seu compte, fer-la tots plegats. Per anar a un laboratori i dir: «Et compro les vacunes quan les descobreixis». Va tenir molta més força la UE que no pas un país tot sol. L’exemple dolent va ser l’aprovisionament d’epis i material sanitari. Allà cada país va anar pel seu compte i va sortir malament. A Espanya en un primer moment es va intentar fer-ho de manera conjunta, però no va poder ser: l’Administració central no té mitjans. Es va fer per comunitats i va ser molt més complicat.
«Espanya no està en condicions de tornar a la mili»
Si hagués continuat al DSN, quin hauria sigut el seu consell a l’hora d’adquirir tecnologia a Huawei?
Huawei és una empresa important i amb productes més barats, però, com totes les empreses de la Xina, té obligació d’informar el seu govern. El maquinari que s’ha adquirit per emmagatzemar escoltes policials no està connectat a internet i no té riscos de fuita, però jo, per una deformació professional, malgrat tot potser hauria triat una altra empresa.....
Miri com està la política. És expert en desinformació i ingerència. Els espanyols ens crispem tots sols o ens crispen des de fora?
En tenim la culpa tots plegats. La polarització és el principal problema que té Espanya. I és un problema que es crea a dins. La societat necessita una majoria en els partits polítics que sigui capaç d’entendre’s. La polarització impedeix al poble espanyol establir els seus objectius. Ens crispen des de dins, i els de fora hi ajuden tant com poden. Però ens crispa a dins també el periodisme. Vegeu les taules de tertulians. No són mai capaços de posar-se d’acord en el mínim. Predomina el titular; l’anàlisi ha desaparegut, i cadascú es realimenta a la seva xarxa social. Si en el periodisme no s’intenten bastir ponts, malament rai.
Si el seu col·lega Gutiérrez Mellado aixequés el cap...
Soc un admirador de la Transició, perquè els ponts van funcionar entre ideologies radicalment oposades. Per què ara no hi ha aquest diàleg? Fa l’efecte com si es fomentés la radicalització perquè no passi ningú d’una banda a l’altra.
