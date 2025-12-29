Sanitat alerta de l’augment de la dependència a centres sanitaris privats
El nombre d’hospitals fora de la xarxa pública integrats al sistema nacional ha augmentat un 36,8% en deu anys
El Ministeri de Sanitat ha publicat recentment l’informe 2025 sobre l’avaluació de la sanitat privada al sistema sanitari d’Espanya (SNS), una anàlisi integral sobre l’evolució de la participació privada en la prestació de serveis sanitaris públics durant les dues darreres dècades.
L’estudi conclou que la col·laboració amb entitats privades ha passat de ser un recurs excepcional per convertir-se en una pràctica estructural, fet que implica desviar una part creixent del pressupost públic a empreses on la lògica respon al benefici i no a l’interès general.
El nombre d’hospitals privats integrats al SNS ha augmentat de 106 el 2011 a 145 el 2023, cosa que representa un creixement del 36,8%. Aquests centres, considerats de dependència funcional privada, ja suposen el 30,7% del total d’hospitals del SNS.
El nombre de llits privats dins el sistema públic ha passat del 12,7% al 17,8% en dotze anys
A més, la proporció de llits operatius que pertany als centres privats dins del SNS ha passat del 13,7% el 2011 al 17,8% el 2023, i la proporció de quiròfans que pertany a aquests centres ha crescut del 8% al 10,7%. Aquest fenomen es concentra especialment en comunitats com Catalunya i la Comunitat Foral de Navarra, on la xarxa privada representa una part substancial de la infraestructura assistencial. L’únic àmbit en què la dotació i l’activitat assistencial augmenta als hospitals privats que no pertanyen al SNS és en allò relacionat amb la realització de proves diagnòstiques.
Ús de fons públics
El 2023, el 34,6% de les estades hospitalàries i el 17,6% de les altes registrades a centres de gestió privada no pertanyents al SNS van ser finançades amb fons públics. Així mateix, al voltant del 21% de les intervencions de cirurgia major ambulatòria i de les sessions d’hospitalització de dia realitzades en aquests centres van rebre finançament del Sistema Nacional de Salut.
L’informe subratlla que aquest model de col·laboració no ha demostrat millores significatives en eficiència ni en resultats de salut i adverteix sobre els riscos que suposa una transferència progressiva de despesa pública cap a la gestió privada en termes de planificació i control del sistema.
Catalunya és una de les comunitats amb més pes del sector privat dins l’àmbit públic
Entre els principals riscos que l’informe de Sanitat associa al model mixt hi ha la fragmentació de la xarxa assistencial, les bretxes salarials i de condicions laborals del personal, la pèrdua de capacitat pública de planificació, els riscos de sobrecost i la manca de traçabilitat en la facturació i, finalment, l’atenció selectiva per part del sector privat, que concentra els casos menys complexos.
Diagnòstics més freqüents
L’informe analitza en quin àmbit s’aborden principalment els casos dels diagnòstics més freqüents registrats al sistema sanitari. El 2023, a nivell del conjunt del sistema sanitari, entre el 70-80 % dels contactes que es van registrar dels diagnòstics més prevalents, com els traumatismes, les infeccions agudes del tracte respiratori superior o el seguiment de quimioteràpia o immunoteràpia es van atendre a hospitals del Sistema Nacional de Salut.
A l’hora d’estudiar a quins centres hospitalaris s’aborden els processos assistencials més costosos, com els relacionats amb trasplantaments, nounats amb baix pes al néixer o procediments que requereixen una traqueostomia o oxigenació per membrana extracorpòria, la cobertura per part d’hospitals del sistema Nacional de Salut és, en la majoria dels casos, superior al 95%.
L’informe conclou que, tot i que el sistema públic continua sent el principal garant del dret a la salut, la tendència actual afebleix els principis fundacionals del Sistema Nacional de Salut (SNS). Per aquest motiu, es recomana reforçar els mecanismes d’auditoria i de control de l’activitat privada finançada amb recursos públics, exigir als centres concertats la publicació sistemàtica d’indicadors clínics i promoure la gestió pública directa com a opció preferent per a la prestació de serveis sanitaris.
