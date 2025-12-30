Els Estats Units confirmen l'atac a una "zona portuària" de Veneçuela
Nou capítol de la crisi bilateral entre ambdós països
Abel Gilbert
El president Donald Trump va informar ambiguament ahir que els EUA "van atacar" una "zona portuària" de Veneçuela no especificada "on es carreguen els vaixells amb drogues". Aquest anunci suposaria un pas de les paraules als fets sobre accions terrestres al país sud-americà des del començament d’aquest últim i cada vegada més tens capítol de la crisi bilateral. "Es va produir una gran explosió", va assegurar també el magnat republicà. "Hem atacat tots els vaixells i ara ataquem la zona..., és la zona d’implementació. Allà és on ho implementen, i ja no existeix". L’objectiu concret queda en una nebulosa.
D’acord amb l’agència Reuters, quan se li va preguntar si la CIA havia portat a terme l’atac, el multimilionari va optar per l’evasiva: "Sé exactament qui va ser, però no vull dir qui va ser". La CIA, la Casa Blanca i el Pentàgon no van oferir més detalls al respecte. Caracas no es va pronunciar. Mesos enrere, quan es van iniciar els enfonsaments d’embarcacions, el president va autoritzar la CIA a començar a planificar "operacions encobertes" dins de Veneçuela, fins i tot de caràcter letal.
Divendres Trump va dir durant una entrevista radiofònica que els EUA van destruir "una gran instal·lació" al país sud-americà, suposadament relacionada amb el narcotràfic. Funcionaris nord-americans van afirmar que Trump es referia a una instal·lació de drogues a Veneçuela, però no van proporcionar altres indicis. La informació va passar aquell dia desapercebuda però ahir va provocar un enrenou al ser reproduïda per The New York Times. El president va participar en una entrevista amb John Catsimatidis, el multimilionari republicà propietari de l’estació de ràdio WABC. La conversa girava al voltant de la campanya de Washington al Carib sud i el Pacífic colombià, i del no-res, Trump va dir: "Tenen una gran planta o una gran instal·lació d’on procedeixen els vaixells". I va afegir: "Fa dues nits la vam destruir".
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava