Per què Carles III ha tornat a humiliar Felip VI?
Enfront d’un Carles que gairebé no gesticula ni exagera l’expressió, Felip necessita urgentment modular la veu i rebre classes d’expressió no verbal
Patrycia Centeno
La proesa del missatge de Nadal d’aquest any de Felip VI sembla haver sigut que s’ha posat dret... Ahir, el meu fillol d’un anyet va començar a caminar i us asseguro que malgrat la immensa il·lusió que ens va causar no li vam fer tantes festes com els mitjans i cortesans van fer al monarca espanyol. Tot i això, és veure el discurs de Carles III i descobrir com Buckingham Palace aconsegueix humiliar comunicativament cada any la Zarzuela sense ni tan sols despentinar-se. Heus aquí alguns dels motius no verbals pels quals els britànics sempre ens superen.
Carles III, amb 77 anys, porta quatre edicions fent el discurs dret. Gairebé no gesticula, i tampoc no exagera l’expressió. Com que ha rebut formació en interpretació, el pes de l’actuació li recau en la cara i en el to de la veu. Sempre en un pla mitjà o curt. Felip VI necessita urgentment modular la veu i rebre classes d’expressió no verbal.
El missatge dura 10 minuts, com el de Felip VI. Però en realitat Carles III només parla sis minuts. A l’inici, un cor interpreta el God save the King i, al final, es canta una nadala. A més, s’hi intercalen imatges per donar ritme al discurs de diversos actes als quals han assistit els membres de la família reial durant l’any. En el de Felip VI, punxen l’himne espanyol al començament i al final i enllaunen cinc fotos de la família reial saludant gent com si es tractés d’una presentació de Powerpoint.
La producció del missatge de Buckingham el dirigeix cada any una cadena diferent. Aquest any li ha tocat a la BBC. A Espanya, la realització sempre recau sobre RTVE i no hi ha cap repte (rivalitat, competitivitat) per millorar en cada edició. I això es nota i molt.
A diferència de Felip VI, Carles III no es veu obligat a girar el cap o el tors cada vegada que volen canviar de pla. És la càmera la que s’adapta al monarca i no al revés. Les transicions són netes i coherents. No sé qui s’encarrega de la gravació del missatge del rei espanyol, però segur que és republicà.
Carles III no té por dels silencis. Encara més, remarca les pauses de les reflexions mirant cap a terra. Així permet a l’audiència processar i assumir el que suggereix, cosa que denota seguretat i convicció en el que sosté.
Les mans
El britànic no fa servir ni una sola vegada les mans per transmetre el missatge. No és que Felip VI s’equivoqui quan ho fa, però el seu equip hauria de revisar les incongruències entre el que verbalitza i el que diuen les mans. Algú hauria d’explicar al Borbó que la unitat es dibuixa amb un cercle amb els palmells de les mans obertes (integració) i no amb els punys de les mans ben tancats (imposició).
Americana de tres botons i mocador de seda de butxaca a joc amb la corbata. Però encara n’hi ha que asseguren que Felip VI és més elegant...
Seguint el seu compromís amb el reciclatge, tota la decoració nadalenca de l’abadia de Westminster és la mateixa que es va fer servir per a un altre acte realitzat per la princesa de Gal·les fa només uns dies.
Mentre que la perorada de Felip VI dura 10 minuts, al cap de set Carles III deixa pas a un cor ucraïnès que, vestits amb roba tradicional del seu país, interpreten una nadala. Tot el discurs, verbal i no verbal, és perfectament ideat per entrellaçar un missatge nadalenc, social i polític. Cada detall afegeix contingut, res és fútil.
