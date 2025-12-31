Sánchez: “El 2026 aquest govern continuarà deixant-se la pell per millorar la vida de la gent”
El president del govern espanyol sosté que “Espanya creix com mai, però encara queden moltes coses per fer”
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet públic un vídeo en què repassa les mesures socials adoptades pel seu executiu mes a mes al llarg del 2025, i promet que “el 2026 aquest govern continuarà deixant-se la pell per millorar la vida de la gent”. “Espanya creix com mai, però encara queden moltes coses per fer”, sosté en el balanç de l’any que ha penjat a X. Entre altres, Sánchez recorda l’augment de les pensions mínimes, mesures per a la millora de l’accés a l’habitatge, la millora del salari mínim interprofessional (SMI), l’increment de la partida per a beques, la millora dels menjadors escolars, la negativa a invertir un 5% del PIB en defensa, l’augment dels permisos de paternitat i la Llei ELA.
