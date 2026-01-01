Diversos morts i ferits en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí durant una festa de Cap d'Any
Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada a Crans-Montana
Diverses persones han mort i d'altres han resultat ferides en un incendi en el bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais. Es tracta en concret del bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana. Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada. Un gran contingent de policies, bombers i personal de rescat s'ha desplaçat al lloc dels fets per assistir les "nombroses víctimes", detalla el cos policial en un comunicat. L'operació continua en curs i la zona està completament tancada al públic. A més, s'ha establert una zona d'exclusió aèria sobre Crans-Montana. Aquesta estació d'esquí es troba situada als Alps suïssos, al cantó de Valais.
