Diversos morts i ferits en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí durant una festa de Cap d'Any

Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada a Crans-Montana

Diversos morts i ferits en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí durant una festa de Cap d'Anye Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE / ALESSANDRO DELLA VALLE (EFE)

ACN

Diverses persones han mort i d'altres han resultat ferides en un incendi en el bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais. Es tracta en concret del bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana. Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada. Un gran contingent de policies, bombers i personal de rescat s'ha desplaçat al lloc dels fets per assistir les "nombroses víctimes", detalla el cos policial en un comunicat. L'operació continua en curs i la zona està completament tancada al públic. A més, s'ha establert una zona d'exclusió aèria sobre Crans-Montana. Aquesta estació d'esquí es troba situada als Alps suïssos, al cantó de Valais.

