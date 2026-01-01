Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
El 112 ha trobat el cos sense vida de l’home durant la nit
Iván Ruiz Jiménez / Ana Lahoz
L’Aragó ha començat l’any de la pitjor manera possible amb una nova tragèdia al Pirineu aragonès. El GREIM de la Guàrdia Civil ha localitzat durant la nit el cos sense vida del muntanyenc que aquest dimecres havia quedat atrapat per un allau a la zona de la Punta Suelza, al terme municipal de Tella-Sin (Osca). Estava practicant raquetes de neu. El succés es produeix només 48 hores després que un altre allau, aquest cop a Panticosa, acabés amb la vida de tres muntanyencs: el conegut pediatre Jorge García-Dihinx, la seva dona, Natalia Ramón, i l’irundarra Eneko Arrastua.
En l’operatiu hi han participat diversos especialistes de la Guàrdia Civil amb gos de rescat. L’operació va començar cap a les 20.00 hores, després de rebre l’avís per part del company que anava amb el difunt, que va aconseguir baixar fins al refugi d’Urdiceto per comunicar que un allau l’havia atrapat. El GREIM va iniciar la recerca immediatament, havent de caminar durant tres hores fins al lloc on, finalment, han trobat el seu cos sense vida.
L’avís de la troballa del difunt l’ha comunicat la Guàrdia Civil al 112 des del refugi. Un cop finalitzat el rescat, segons fonts del Govern d’Aragó, l’operatiu roman al refugi d’Urdiceto a l’espera de ser evacuats amb l’helicòpter de la Guàrdia Civil.
- Investiguen possibles vessaments d'uns 30 camions aparcats en un descampat de Vilobí
- El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, cau a Girona
- Adeu, papa
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Una furgoneta s'estavella contra una cèntrica estació de la Girocleta
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- Girona i Campdorà reparteixen premis de La Grossa de Cap d'Any
- Laia Palau deixa el càrrec d’entrenadora assistent de l’Spar Girona