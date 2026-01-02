"Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava"
Dues supervivents de l’incendi mortal expliquen com en qüestió de segons les flames es van propagar per tot el local
Dues joves franceses que eren al bar de l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana en el qual es va declarar un incendi mortal la passada nit de Cap d’Any van relatar com es va produir i va propagar el foc, com van fugir i el pànic que es va generar entre els assistents que intentaven fugir. "Tothom cridava", va destacar ahir una d’aquestes dues joves a l’explicar al canal francès BFMTV el que van viure i que l’origen de la tragèdia van ser unes bengales o artificis pirotècnics que decoraven unes ampolles de xampany, segons va recollir l’agència EFE.
Sostre de fusta
Emma i Albane, que celebraven la revetlla de Cap d’Any al bar Le Constellation, van veure com l’incendi s’iniciava quan una d’aquestes bengales es va acostar al sostre de fusta.
"En qüestió de desenes de segons", va indicar una d’elles, les flames es van propagar per tota la discoteca, que era al soterrani d’un local de dues plantes. Després el foc es va estendre també a la planta baixa en dos o tres minuts. Les dues clientes franceses van sortir corrent i cridant del bar i, quan van mirar cap enrere, van veure diverses persones cremant-se, de les aproximadament 200 que calculen que hi havia al local en aquell moment.
Una d’elles va caure a l’escala, empesa pel moviment de la multitud que intentava evacuar el bar, i es va fer mal al genoll. Com que la porta era massa estreta per permetre la sortida de tots els que volien fugir de les flames, una de les persones que es trobaven allà va trencar un dels vidres.
Segons el relat de les dues noies, els bombers i la policia van arribar "uns minuts" després de l’inici de la tragèdia, que a totes dues els va semblar accidental. Cap de les dues va sentir cap explosió.
Subscriu-te per seguir llegint
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
- Adeu, papa
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Mor un submarinista durant una immersió a Roses
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Balanç de la Nit de Cap d’Any a Girona: els Mossos detenen cinc persones per violència masclista i enxampen 17 conductors beguts