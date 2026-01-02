Mamdani ja és alcalde de Nova York amb el repte de fer assequible la ciutat
La crisi de l'habitatge i l’augment del cost de la vida castiguen una metròpolis on la classe treballadora té cada vegada més difícil sobreviure
Idoya Noain
Els comptes per viure a Nova York no li surten a cada vegada més gent de classe treballadora. El que abans donava per viure ara permet merament sobreviure. Aquest mal, accentuat a grans urbs com la metròpolis nord-americana, és comuna en un món on es globalitzen les crisis de l'habitatge i del cost de la vida i és una cosa que està posant cap per avall la política, atraient els vots del que David Wallace-Wells, columnista de The New York Times, ha batejat com l’"emergent coalició del precariat", que s’aglutina "en part per la crisi creixent del cost de la vida i en part per la simple ràbia per la desigualtat, la corrupció i la impunitat dels molt rics".
Zohran Mamdani va saber interpretar aquests moviments sísmics, i les seves propostes per tornar Nova York més assequible per als novaiorquesos expliquen gran part del triomf que ahir va marcar l’inici del seu recorregut com a alcalde de la Gran Poma.
Pels núvols
El demòcrata arriba a dirigir una urbs on l’economia es bifurca i augmenta l’abisme entre els que tenen i els que no, els que poden participar en la vida pública i social i els que en queden exclosos. En aquest sentit, Mamdani proposa reduir la bretxa amb propostes com elevar el salari mínim per a 2030 des dels 16,50 dòlars per hora actuals fins als 30 (de 14 a 25,6 euros), congelar el preu de lloguer d’un milió d’apartaments i construir 200.000 vivendes assequibles en una dècada, i fer universal i gratuït la cura preescolar (de les sis setmanes als cinc anys) o els autobusos.
Tornar aquestes idees realitat és un repte però també una necessitat. Perquè els números reflecteixen les dimensions del problema en una ciutat on tot és pels núvols. Tot i que els càlculs de què és necessari per viure còmodament varien, els estudis que utilitzen dades del MIT o els que maneja el Departament d'Habitatge de la ciutat suggereixen que un individu necessita una mica més de 110.000 dòlars anuals (uns 94.000 euros), una parella prop de 130.000 dòlars (uns 110.000 euros) i una família de tres 145.000 dòlars (gairebé 125.000 euros). L’ingrés mitjà personal anual a Nova York, però, està en uns 77.000 dòlars (gairebé 66.000 euros). La part de la població que cobra el sou mínim n’ingressa menys de la meitat d’aquesta quantitat. I mentre el salari mitjà ha crescut un 13% entre 2019 i 2024, la inflació ha pujat un 20%.
Tot això contribueix a explicar que la pobresa s’hagi disparat i l’any passat afectés ja més de dos milions de novaiorquesos, un 25% dels seus habitants, segons un estudi de l’organització Robin Hood i la Universitat de Colúmbia. Xifres que gairebé doblen la taxa nacional. A més, el 76% dels novaiorquesos es van veure obligats l’any passat per l’augment del cost de la vida a tallar despeses a necessitats bàsiques com aliments, transport o factures i en el que destinen a estalvis. El 61% van fer múltiples ajustos.
El pes més gran en la crisi novaiorquesa el té l'habitatge. La mitjana de preu per un nou lloguer a Manhattan al novembre estava en 4.750 dòlars (4.056 euros), un 13% més que fa un any i un 3,3% més que l’octubre, segons l’últim informe immobiliari de Miller Samuel i Douglas Elliman. És aproximadament el mateix preu mitjana que cal pagar per un apartament d’una habitació al barri.
Una altra de les particularitats de Nova York és l’elevat cost de cuidar els fills. Segons un informe de l’interventor municipal, el 2024 el cost mitjà de la cura infantil a les escoles bressol va ser de 26.000 dòlars a l’any (més de 22.000 euros).
El cost de la vida ha disparat també el preu dels aliments, que a Nova York han pujat el 33% en una dècada, i l’últim any 2,6 milions de novaiorquesos han passat conflictes per assegurar-se el seu menjar, segons les dades de Robin Hood i Colúmbia.
Mamdani, que presentarà els seus pressupostos un mes després d’arribar a l’ajuntament, ha plantejat finançar les seves propostes a través de diverses vies. Una és emetre 70.000 milions de dòlars més en deute municipal (que s’afegeixen als 30.000 que ja planeja gastar per a la construcció de l'habitatge assequible).
