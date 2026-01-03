Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

En Directe

Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas

Consulta l'última hora de l'escalada de tensió entre els dos països

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu / arxiu

Alba Díaz

El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".Fonts de la Casa Blanca han confirmat que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.

Consulta l'última hora de les explosions i de l'escalada de tensió entre els dos països..

Actualitzar
Veure més

TEMES

  1. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  2. Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
  3. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  4. L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
  5. Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
  6. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  7. Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats
  8. Geben arriba a temps per servir en safata la primera victòria del Bàsquet Girona fora de casa (95-97)

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava dies al terra del seu pis

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava dies al terra del seu pis

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda

Gairebé 8.000 gironins encara estan pendents de la devolució de la Renda

Roberto Íñiguez: "La rivalitat existeix, però no és a vida o mort com abans"

Roberto Íñiguez: "La rivalitat existeix, però no és a vida o mort com abans"

Moncho Fernández: "Aquesta nit no hem dormit gaire"

Moncho Fernández: "Aquesta nit no hem dormit gaire"

El xef gironí que ensenya a cuinar els colors

El xef gironí que ensenya a cuinar els colors

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país
Tracking Pixel Contents