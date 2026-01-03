La primera imatge de Nicolás Maduro després de ser capturat pels Estats Units
Segons informen mitjans nord-americans, el president de Veneçuela es dirigeix cap a Guantánamo
Redacció
Després de diverses hores sense tenir notícies sobre la captura de Nicolás Maduro, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha difós a través de la seva xarxa social True Social la primera imatge del president veneçolà després de la seva captura, la matinada d’aquest dissabte.
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, havia demanat a Washington “una prova de vida immediata” de Maduro i de “la seva esposa, Cilia Flores”. Per la seva banda, el fiscal general, Tarek William Saab, ha parlat literalment de “segrest”. A la imatge es pot veure Maduro dins d’un portaavions, amb un antifaç que li impedeix veure-hi i amb un xandall de color gris. Segons Donald Trump, la imatge ha estat presa a bord de l’Iwo Jima.
Cal destacar que a la imatge només es pot veure Nicolás Maduro, tot i que també s’havia confirmat la detenció de la seva esposa, Cilia Flores.
Maduro, rumb a Guantánamo
La cadena nord-americana ABC informa que Maduro arribarà a la badia de Guantánamo i serà entregat a l’FBI abans de partir cap a Nova York. Un reporter de CBS afirma que Maduro arribarà avui a l’Aeroport Internacional Stewart de Nova York.
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats