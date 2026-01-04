Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

Denuncia que els EUA van assassinar "a sang freda" l'equip de seguretat de Maduro, soldats i civils innocents

El Consolat General de la República Bolivariana de Veneçuela

El Consolat General de la República Bolivariana de Veneçuela / ACN

ACN

Barcelona

L'exèrcit de Veneçuela ha emès un comunicat en què anuncia el seu suport a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, després de la captura del president, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units d'Amèrica. Alhora, ha denunciat que en l'assalt nord-americà per capturar Maduro i la seva dona, Cilia Flores, van ser assassinats "a sang freda" gran part de l'equip de seguretat del president, soldats i ciutadans innocents. El Ministeri del Poder Popular per a la Defensa ha que s'activarà a "la totalitat de l'espai geogràfic nacional" per garantir "la defensa militar, el manteniment de l'ordre intern i la preservació de la pau" amb l'objectiu de fer front a l'"agressió imperial".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents