Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia
Els equips de rescat continuen la recerca dels cossos de dues víctimes més
ACN
Els equips de rescat d'Indonèsia han confirmat que han pogut recuperar el cadàver d'un dels valencians morts en un naufragi el 26 de desembre. Concretament, es tracta de Fernando Martín, exfutbolista i entrenador de l'equip femení B del València, segons ha confirmat l'oficial de l'Agència Nacional per a la Cerca i el Rescat d'Indonèsia (BASARNAS), Fathur Rahman.
"D'acord amb els resultats del procés d'identificació, podem afirmar que es tracta de Fernando Martín, de 44 anys", ha confirmat Rahman en un vídeo. Les altres tres víctimes mortals del naufragi són tres menors, fills de Martín. El dia 29 de desembre ja es va trobar una de les víctimes.
L'accident es va produir el vespre del 26 de desembre a l'estret de l'Illa de Padar, a l'est de Bali, on el vaixell turístic on viatjava la família i altres turistes va naufragar a causa del fort onatge.
Els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants-.
