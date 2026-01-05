Maduro comença un llarg periple judicial als Estats Units
El jutge, de 92 anys, llegirà els càrrecs contra l’expresident de Veneçuela i la seva dona, els quals inclouen conspiració de narcoterrorisme i per a la importació de cocaïna
El seu fill Nicolasito i tres persones més també estan imputats
Idoya Noain
El futur de Nicolás Maduro i de la seva dona, Cilia Flores, començarà a dilucidar-se avui en un Tribunal Federal de Districte de Nova York. En una de les sales del Palau de Justícia Daniel Patrick Moynihan, un edifici de granit, marbre i roure de 27 plantes que s’alça en el que es coneix com el centre cívic del baix Manhattan, hi ha prevista a les dotze del migdia (les sis de la tarda a Catalunya) la primera compareixença judicial del matrimoni, que el Govern de Donald Trump va capturar dissabte a Caracas en una operació militar i va traslladar als EUA, on els ha imputat a tots dos (així com al seu fill Nicolasito i tres persones més) amb càrrecs que inclouen conspiració de narcoterrorisme i per importar cocaïna.
En aquest mateix edifici pel qual han passat terroristes i figures de la màfia, Maduro, que des de dissabte és a l’infame Centre de Detenció Metropolità de Brooklyn, apareixerà davant el jutge assignat inicialment al cas, Alvin Hellerstein. Es tracta d’un veterà de 92 anys que va ser nomenat per a la judicatura federal per Bill Clinton fa gairebé tres dècades (el 1998, concretament) i que en la seva llarga carrera ha portat tot mena de casos, des de judicis de famílies de víctimes dels atemptats de l’11S o treballadors de la zona zero fins a processos vinculats a Harvey Weinstein i el Me Too o fins i tot també a Veneçuela (va supervisar el cas contra Hugo el Pollo Carvajal, líder d’intel·ligència del chavisme).
A l’hora de tancar aquesta edició, no se sabia si Maduro i Flores ja s’havien assegurat representació legal o si els havien assignat advocats d’ofici per a aquesta primera compareixença, que és fonamentalment un tràmit i formalitats. Hellerstein els llegirà els càrrecs i els preguntarà com es declaren. Una vegada que, tret de sorpresa majúscula, es declarin no culpables, es posarà en marxa un procés que inclou la designació del magistrat que definitivament s’encarregarà del cas, l’establiment de terminis per a les vistes, l’estipulació de les proves i altres qüestions per al procés, incloent-hi assumptes de jurisdicció.
Presó preventiva
No s’anticipa que Hellerstein prengui cap decisió que no passi per la presó preventiva sense fiança per a Maduro, la primera aparició del qual davant la justícia nord-americana serà el tret de sortida per a un periple judicial que pot garantir-se que serà llarg i complex i que desencadena un interès ciutadà i legal no només als EUA i a Veneçuela sinó també a escala global.
Tot i que Trump dissabte en la seva declaració a Mar-a-Lago va suggerir que el cas podria arribar a Florida, és probable que es quedi a Nova York, on hi ha l’oficina de la fiscalia que actualment dirigeix Jay Clayton, part del Departament de Justícia dirigit per la fiscal general Pam Bondi, que és qui ha construït la imputació contra Maduro amb càrrecs basats en investigacions de la DEA (l’agència antinarcòtics dels EUA).
També va ser la Fiscalia novaiorquesa la que va imputar Maduro el març del 2020, durant la primera presidència de Trump, un cas que llavors va liderar com a fiscal Emil Bove, després advocat personal penal de Trump i ara elevat pel republicà a la judicatura federal. Ara han canviat algunes coses. Fa sis anys i ara estan imputats Maduro i Diosdado Cabello, ministre de l’Interior, però són els únics que apareixen en els dos plecs. Quatre dels acusats en la primera imputació han desaparegut de l’actual, on sí que hi ha Flores, Nicolasito, l’exministre de l’interior Ramón Rodríguez Chacín i Hector Guerrero Flores.
La inclusió d’aquest últim, un líder vinculat a la banda Tren de Aragua (que ja va ser imputat pels EUA en un cas a part el mes passat), remarca una altra de les idees que intenta potenciar l’Administració Trump en aquest últim cas contra Maduro. No només miren d’acusar-lo de dirigir el càrtel dels Soles, sinó també d’estar vinculats a Tren de Aragua, designada pels EUA com a organització terrorista.
L’acusació també assenyala Maduro per acusar-lo d’haver permès que "la corrupció alimentada per la cocaïna florís per al seu propi benefici, el de membres del seu règim i el de membres de la seva família". El plec de càrrecs també diu que "ara s’asseu a dalt de tot d’un Govern corrupte i il·legítim que durant dècades ha utilitzat el poder del Govern per protegir i promoure activitat il·legal, incloent-hi tràfic de drogues". Aquest tràfic ha enriquit i atrinxerat l’elit política i militar de Veneçuela.
Es pot esperar que la defensa de Maduro al·legui que el seu arrest en una operació militar nord-americana a Veneçuela ha violat el dret internacional i que apel·li a la seva immunitat sobirana, però el Govern es recolza en idees com que és "el regidor de facto però il·legítim" de Veneçuela (llenguatge que apareix en la imputació).
Hi ha, a més, antecedents que no li haurien de donar grans esperances, ja que una vegada que un líder internacional està en custòdia dels EUA els tribunals solen donar autoritat a l’Executiu.
