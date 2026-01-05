La Xina imposa impostos als condons per frenar la caiguda de la natalitat
Pequín també grava taxes del 13% per a anticonceptius i dicta exempcions per a despeses nupcials i cura dels infants
Els naixements han caigut a la meitat en els últims deu anys
Adrián Foncillas
Impostos als preservatius i exempcions a les cures de nadons. La Xina continua modelant les seves famílies, abans amb lleis coercitives per embridar la natalitat i ara amb polítiques fiscals per estimular-la. L’última de les nombroses mesures aprovades per aturar la severa crisi demogràfica xinesa serà tan inútil com les anteriors: uns iuans de més per una capsa de condons no venceran l’atonia procreadora que descansa en un complex context social i econòmic.
Els preservatius, les píndoles i altres mètodes anticonceptius suporten impostos del 13% des de l’1 de gener. La Xina liquida així les exempcions aprovades fa 30 anys. Aquestes recauen ara sobre les cures als infants i les despeses dels casaments. Natalitat i matrimoni estan vinculats en una societat tan tradicional com la xinesa i convé animar els joves al tràmit de l’altar. Les mesures, segons han alertat especialistes, podrien augmentar els embarassos no desitjats i les malalties venèries, especialment entre els estudiants. Hi ha acord en el fet que els seus efectes en la natalitat nacional seran nuls. És probable que el Govern xinès, al qual no se li pot atribuir l’estupidesa entre els seus defectes, només busqui la càrrega simbòlica. Revela, en tot cas, la intromissió en un aspecte tan privat com la família. Funcionaris d’algunes províncies rurals, desesperats per complir les directrius de Pequín, truquen en els últims temps a dones preguntant pels seus cicles menstruals i plans de descendència.
Política del fill únic
La política de fill únic va perfilar des de 1980 el desenvolupament econòmic i social del país més poblat del món. L’experiment demogràfic més important de la història va complir els seus objectius: va estalviar 400 milions de naixements a la Xina i a tot el món, un alleujament en un context global d’escassetat de recursos, i va millorar les condicions de vida de la població. La reducció de la pobresa mundial durant les últimes dècades es concentra a la Xina i hauria sigut impossible sense aquesta llei.
La política del fill únic (1980-2015) va estalviar 400 milions de naixements
Però els anys van agreujar els efectes col·laterals i va ser derogada el 2015. Abans ja se n’havia rebaixat l’aplicació amb l’encadenament d’excepcions: minories ètniques, parelles amb una nena en àmbits rurals... El baby boom anhelat es va quedar en un tímid repunt l’any següent abans de reprendre la caiguda. Avui els naixements no arriben als deu milions anuals, tot just la meitat que quan va ser derogada la política.
A aquesta política se la considera responsable de l’apatia reproductora actual, malgrat que un examen sense prejudicis posa de manifest certs dubtes. Mai la van tenir el Japó, Corea del Sud o Taiwan, i avui pateixen natalitats tant o més ruïnoses que la xinesa. El desinterès no s’explica per les restriccions patides pels seus pares, sinó per un quadre molt actual d’incertesa. L’economia ha perdut l’exuberància, l’atur juvenil està en màxims, molts anteposen la comoditat a l’obligació confuciana de donar nets als pares... S’hi suma l’extrema competitivitat acadèmica. Els pares envien els seus fills a les més elitistes escoles i paguen nombroses activitats perquè despuntin. La Xina és avui dia un dels països més cars per tenir un nen, malgrat que la seva renda per càpita ronda la mitjana global.
Els especialistes alerten del risc que ara augmentin els embarassos no desitjats
La població suma ja tres anys encongint-se i l’Índia li ha tret la supremacia demogràfica global. Més del 20% dels xinesos han superat els 60 anys i el 2100 en seran la meitat, segons l’ONU. Aquesta proporció anticipa pressions insofribles per a la Seguretat Social i també per a una generació de joves enfrontats a l’anomenat repte 4-2-1 o l’obligació de sostenir dos pares i quatre avis.
Sense solució
L’envelliment amenaça el desenvolupament econòmic, aixecat sobre una abundant mà d’obra ara minvant. No estranya que el president, Xi Jinping, hagi elevat la "seguretat demogràfica" a prioritat nacional i ordenat els xecs per naixements, ajudes al pagament d’escoles bressol, baixes per maternitat i tota mena d’incentius fiscals. La Xina té en la demografia el seu problema de futur més important. Ho és per les inquietants conseqüències i perquè no té solució. Cap Govern ha aconseguit convèncer la seva població que tingui fills quan havia decidit el contrari.
