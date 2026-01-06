Nicolás Maduro: "Em considero un presoner de guerra"
El dirigent veneçolà, acusat de conspiració de narcoterrorisme, afirma en la seva primera vista judicial que és el «president constitucional» del seu país
Idoya Noain
"Soc innocent", "no culpable", "un home decent", "segrestat en una intervenció militar", "soc el president constitucional de Veneçuela", "presoner de guerra". Totes aquestes paraules va dir ahir Nicolás Maduro en la primera vista judicial a Nova York, on està imputat pels Estats Units amb quatre càrrecs, incloent-hi el de conspiració de narcoterrorisme.
Aquesta sessió en un fred matí novaiorquès va ser breu, d’una escassa mitja hora, però intensa i històrica, com tot en aquest procés que es va accelerar després de l’operació autoritzada per Donald Trump amb què dissabte va atacar Veneçuela i va treure del país Maduro i la seva dona, Cilia Flores, que van ser traslladats posteriorment als Estats Units.
EL PERIÓDICO va seguir aquesta vista preparatòria en una de les sales habilitades per a la premsa amb circuit tancat de televisió dins del Palau de Justícia David Patrick Moynihan, que acull tribunals federals al sud de Manhattan. I a una altra d’aquestes sales, a la planta 26, la penúltima, va entrar just després del migdia Maduro, acompanyat pel seu advocat, Barry Pollack, i Flores i els seus dos lletrats.
Vestimenta carcerària
Tots cinc es van asseure al tercer dels bancs, amb cinc membres de la fiscalia en el més pròxim al jutge federal Alvin K. Hellerstein. Maduro i Flores portaven samarretes de vestimenta carcerària taronja cobertes per camisoles blau marí de màniga curta, sabates taronges que contrastaven amb la intensa catifa blava, i es van posar auriculars per seguir la vista a través dels intèrprets.
L’advocat del líder bolivarià va recordar que, com a cap d’Estat sobirà, té immunitat
Hellerstein, un nonagenari nomenat per a la judicatura federal fa gairebé 30 anys per Bill Clinton, va obrir el procediment recordant que la seva feina en aquesta fase preliminar, si acaba presidint el judici, és assegurar que aquest sigui "just". Després va fer un resum dels quatre càrrecs (tres en el cas de Flores, que no enfronta el de la conspiració narcoterrorista però sí els de conspiració per importar cocaïna, conspiració per a la possessió de metralladores i artefactes explosius i conspiració per fer servir aquestes armes).
A les 12.10 hores el jutge va demanar a Maduro que s’identifiqués. I va ser llavors quan el líder veneçolà, que havia estat prenent notes, es va posar dret i va pronunciar, en espanyol, les primeres paraules. "Soc Nicolás Maduro Moros, president constitucional de la República Bolivariana de Veneçuela. Vaig ser segrestat per una intervenció militar. Em considero un presoner de guerra i m’acullo a la convenció de Viena i de Ginebra. Vaig ser capturat a la meva llar, a Caracas, Veneçuela, en una intervenció militar...".
Abans que pogués continuar, el jutge Hellerstein el va interrompre i li va dir que "hi haurà temps i lloc" per fer aquesta mena de declaracions, agafant de nou les regnes de la vista.
A les preguntes següents del jutge, Maduro va assegurar que era la primera vegada que tenia el plec de càrrecs en contra seu a les mans, però va rebutjar la possibilitat que l’hi llegissin completament i va afirmar que s’estimava més llegir-lo "personalment". També va ser informat dels seus drets. I quan el jutge li va demanar com es declara dels càrrecs va respondre: "Soc innocent, no culpable. Soc un home decent. Encara soc el president constitucional del meu país".
Flores, poc després, també es va declarar "no culpable", "completament innocent".
Les defenses de Maduro i Flores van rebutjar, de moment, sol·licitar llibertat sota fiança per als seus clients, tot i que mantenen la possibilitat de fer aquesta petició més endavant. El jutge va fixar la vista següent per al dia 17 de març a les 11 del matí, hora de Nova York.
Els encausats van fer de moment altres peticions. Maduro, per exemple, va demanar que es guardin les notes que va estar prenent durant la vista i poder-hi tenir accés. I tant ell com la seva dona van demanar poder rebre tractament mèdic. En el cas de Maduro no s’han especificat els motius, però en el de Flores, un dels seus advocats va dir que en l’operació militar va resultar lesionada. A més de l’embenat que portava al front, i d’un aparent blau en un ull, l’advocat va explicar que necessita una radiografia per determinar si té fracturada cap costella.
Com es desenvoluparà el procés a partir d’aquest moment no és clar. Pollack, l’advocat de Maduro, va recordar al jutge que hi ha interrogants sobre la legalitat de com es va capturar el seu client, una presa que el lletrat va titllar de "rapte militar".
L’advocat també va recordar que Maduro és "cap d’un Estat sobirà", fet que, ha dit, li dona "privilegis i immunitats". Són paraules que, com les repetides mencions de Maduro a la seva presidència "constitucional", xoquen amb la definició del Departament de Justícia nord-americana, que en la imputació l’anomena "líder de facto però il·legítim" de Veneçuela.
Les complexitats de la captura i del cas, a més, es van constatar quan el jutge va demanar a la fiscalia els detalls sobre la data i hora de l’"arrest". La resposta va ser que Maduro va entrar "en custòdia" dels EUA a les 11.30 del matí de dissabte, 3 de gener, i de la fiscalia del districte sud de Manhattan a les 16.32 hores d’aquell mateix dia. L’operació militar a Caracas es va fer hores abans, de matinada.
