El bar incendiat a Suïssa feia 5 anys que no passava inspeccions
Entre les 40 víctimes mortals, hi ha 8 adolescents menors de l’edat establerta i la majoria eren joves d’entre 16 i 20 anys
Gemma Casadevall
En els últims cinc anys, el bar Le Constellation de l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana no havia sigut inspeccionat, malgrat que les normes vigents obliguen a una revisió anual, segons han admès les autoritats d’aquesta localitat. Els seus amos no havien notificat al consistori unes reformes realitzades al soterrani, el lloc on es va desencadenar l’incendi la Nit de Cap d’Any passada, que va deixar 40 morts i 118 ferits.
"Hem comprovat una llacuna en els controls entre els anys 2020 i 2025 al local afectat. No podem explicar-nos com va passar", va admetre l’alcalde de la localitat alpina, del cantó francòfon de Valais, Nicolaus Féraud. "(El pes d’aquesta tragèdia) m’acompanyarà tota la vida", va assenyalar, visiblement commogut, tot i que sense intenció de dimitir. L’alcalde va abandonar la conferència de premsa juntament amb altres membres de l’Ajuntament, escortat per la policia.
No hi ha cap mena d’explicació administrativa per a l’incompliment de les normes vigents, segons les quals tot local públic ha de ser sotmès a un control anual. Le Constellation és un bar freqüentat per joves i per a la nit de Cap d’Any s’havia organitzat una festa per a joves a partir de 16 anys.
Segueixen les incògnites
Entre les 40 víctimes mortals, de les quals 22 eren suïsses i la resta de diverses nacionalitats, hi ha vuit adolescents menors de l’edat establerta –dos nois de 14 anys i sis de 15–. La majoria dels morts eren joves d’entre 16 i 20 anys, mentre que la víctima de més edat en tenia 39.
En la compareixença es va constatar que al local s’havien fet unes reformes al soterrani, per a les quals no s’havia demanat autorització. No és obligatori, segons la normativa vigent, si no afecten l’estructura del local. Les explicacions de l’alcalde, sis dies després de l’incendi, aguditzen les incògnites sobre una tragèdia que, admet Féraud, podria haver-se evitat.
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona