El Govern i l'Església tanquen un acord per reparar econòmicament les víctimes de pederàstia
El Defensor del Poble s'encarregarà de fer la proposta de reparació
El govern espanyol i l'Església catòlica han signat un acord per a la reparació econòmica i reconeixement de les víctimes d'abusos sexuals que ja no poden acudir a la via judicial. L'acord inclou la creació d'un sistema de reparació mixt Església-Estat, amb participació de les víctimes. El nou mecanisme preveu que la víctima iniciï el procés davant una unitat de tramitació del Ministeri de Justícia, que traslladarà el cas a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble. El Defensor s'encarregarà de fer una proposta de resolució o reparació, que podria ser simbòlica, restaurativa, espiritual o econòmica, i la traslladarà a la comissió assessora de l'Església. Les reparacions econòmiques a les víctimes seran a càrrec de l'Església.
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha tancat l'acord amb la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i la Conferència Espanyola de Religiosos (Confer). Bolaños i els presidents de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, i de la Confer, Jesús Díaz, han signat l'acord al Palau de Parcent aquest matí.
L'acte de signatura arriba més d'un any i mig després que el govern espanyol aprovés l'abril de 2024 el Pla per a la implementació de l'Informe del Defensor del Poble sobre abusos sexuals a l'Església catòlica. Llavors es van posar en marxa els treballs i la negociació amb l'Església per crear un sistema de reparació per a les víctimes que ja no poden recórrer a la via judicial perquè els seus casos han prescrit.
Procediment
El nou mecanisme de reparació preveu que la víctima comenci el procés davant d'una unitat de tramitació del Ministeri de Justícia. Aquesta traslladarà el cas al Defensor del Poble, que és qui farà una proposta de resolució i, si escau, de reparació atenent allò que demani la víctima.
La proposta de reparació, que pot ser econòmica o d'un altre tipus, es traslladarà a la comissió assessora de l'Església prevista en el seu Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abús (CPRIVA), que l'avaluarà i emetrà un informe. Si hi ha conformitat de la comissió i de la persona sol·licitant, la proposta tindrà caràcter definitiu.
En cas de disconformitat amb la proposta es convocarà una comissió mixta, amb participació de les associacions de víctimes, que vetllarà per assolir un acord unànime. Si persisteix la disconformitat, correspondrà a la Unitat de Víctimes del Defensor del Poble adoptar la resolució definitiva.
D'acord amb el Ministeri, l'Església catòlica haurà de complir les mesures reparadores dins dels terminis. Si no ho fessin les diòcesis, institut o entitat religiosa responsable, la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos garantiran el seu compliment.
