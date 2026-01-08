Els cossos policials no multaran per un període "raonable" els conductors que no portin la balisa V16
Ho ha assegurat el ministre de l’Interior que ha volgut deixar clar que els cossos policials "seran flexibles"
David López Frías
Les forces i cossos de seguretat seran "flexibles" i no multaran per un període "raonable" de temps als conductors que als seus vehicles no portin la balisa lluminosa V16, una mesura obligatòria des de l’1 de gener que el Ministeri de l’Interior considera "imprescindible" per frenar la "sangria" de morts per atropellament.
Així ho ha assegurat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant la presentació de les xifres de morts en accident de carretera corresponent al 2025, exercici en el qual van perdre la vida 103 vianants, gairebé el 10% de les 1.119 víctimes mortals.
El ministre ha assenyalat que "un nombre important d’aquests casos" d’atropellament van succeir al sortir del seu turisme per diferents raons, molt sovint per col·locar els triangles. S’estima que són 25 els morts cada any arrossegats quan assenyalaven una avaria o accident.
"Totes i tots els que hem baixat del cotxe per col·locar un triangle sabem el perill que comporta fer-ho", ha considerat el titular d’Interior que ha defensat com a "imprescindible" l’adopció des de fa anys de mesures que frenin aquest increment de morts.
En aquest sentit, ha emfatitzat que el Govern ha apostat per la V16, convençut que ajudarà a reduir aquesta mortalitat per diverses raons: evita el risc que suposa baixar del vehicle; incorpora il·luminació visible a un quilòmetre de distància i s’integra en el sistema de vehicle connectat per fer arribar informació de la incidència als navegadors dels vehicles que circulen per aquesta carretera, i a les pantalles i plafons d’informació variable.
Raonablement optimistes amb el compliment
Obligatòria des de l’1 de gener, Marlaska ha volgut deixar clar que tant la Guàrdia Civil com la resta de les policies de trànsit "seran flexibles i prioritzaran la informació sobre la sanció durant un període raonable de temps".
"El nostre objectiu no és sancionador o recaptatori, el que ens mou és l’obligació de salvar vides", ha remarcat, si bé no ha precisat el període sense sanció per no portar aquest dispositiu, ja que això ho determinarà la DGT i l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.
Marlaska ha dit que no disposen de dades de quants vehicles ja compten amb la V16. "Espero que ho tinguin tots perquè és obligatori des de l’1 de gener", ha afegit abans de mostrar la seva satisfacció perquè la mesura s’està incorporant cada dia més quan el conductor senyalitza una incidència.
Cada dia ha apuntat, uns 3.000 la utilitzen ja, per la qual cosa des d’Interior s’és "raonablement optimista en el compliment de la llei".
El ministre ha defensat que Espanya és la primera a implantar aquesta mesura, però ja alguns països europeus esperen el resultat de la iniciativa espanyola, i el Regne Unit i Luxemburg han suspès l’ús dels triangles en autopistes per la seva perillositat.
Preguntat sobre els que qüestionen la privacitat de la V16 o les suposades publicacions de mapes que informen de les balises activades, el ministre ha assegurat que no entraria en cap debat sobre aquesta mesura aliena a la seguretat viària i que, no obstant, no hi ha cap tractament de cap dada geolocalitzada.
