NOVA MESURA DE SEGURETAT VIÀRIA
Les V16 s’estrenen amb 3.000 balises activades al dia i sense multes
Ni el Ministeri de l’Interior ni Trànsit concreten quan acabarà la moratòria i es començarà a sancionar els conductors que no tinguin el nou sistema obligatori de senyalització d’avaries i accidents a les carreteres.
Cada any moren a Espanya unes 25 persones al sortir del cotxe després de patir un sinistre
La mesura va entrar en vigor l’1 de gener i va venir acompanyada de notícies falses
El Regne Unit les implantarà una vegada vegi quin resultat donen a Espanya
David López Frías
El 31 de desembre passat, els triangles d’emergència van passar oficialment a ser història. La balisa V16 és el nou sistema obligatori de senyalització d’avaries i accidents a les carreteres espanyoles. Malgrat que l’obligatorietat de portar el dispositiu va entrar en vigor l’1 de gener, les balises ja s’estaven utilitzant abans d’aquesta data. Segons ha confirmat la Direcció General de Trànsit a El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona,, "durant el mes de novembre ja les van utilitzar 425 conductors que van tenir un incident a la carretera i el 31 de desembre aquesta xifra va créixer fins als 1.500". Des d’aleshores, l’increment és substancial. L’última xifra oficial recollida per la DGT data del 2 de gener i eleva el nombre de balises activades aquell dia a un total de 2.946.
Aquesta setmana es faran públiques les dades dels dispositius activats durant els dies posteriors al 2 de gener, però des de la DGT xifren "en aproximadament unes 3.000 les balises activades diàriament a Espanya, que permeten donar avís de la seva incidència a través dels navegadors i en aquells punts on hi ha plafons de missatge variable". Atenent aquestes estimacions, ahir, quan es van complir 10 dies de l’entrada en vigor de la mesura hi havia ja 26.946 balises a les carreteres.
Una xifra en augment que contrasta amb el nombre de multes imposades a conductors que no porten als seus vehicles aquest dispositiu. Fins a nou avís, zero multes, com va anunciar dijous passat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant el balanç de sinistralitat a les carreteres espanyoles durant l’any passat.
A Catalunya
La DGT ha confirmat que encara no s’ha sancionat cap conductor per aquesta raó. Al Servei Català de Trànsit, el director, Ramon Lamiel, va insinuar que Catalunya començaria a multar des del primer dia, tampoc consten que en aquestes primeres jornades s’hagin imposat multes per no portar les balises.
Aquest període de gràcia és virtual i existeix només a efectes pràctics. No hi ha cap decret que determini l’esmentada moratòria i que estableixi quant temps durarà. Ni el director de la DGT, Pere Navarro, ni el ministre Marlaska han volgut posar data al final de la moratòria. Només han assegurat que els agents no sancionaran "durant un període raonable de temps" i sí que faran pedagogia amb els conductors. És a dir, recordar-los l’obligatorietat d’adquirir l’esmentat dispositiu.
Les polèmiques sorgides entorn de la V16 en els dies previs a la seva entrada en vigor, moltes relacionades amb l’homologació, han portat l’Administració a abordar la implantació amb certa flexibilitat i a substituir les sancions per conscienciació.
Quan el període de gràcia acabi, les multes per no senyalitzar un accident amb la V16 pujaran a 80 euros. Però des de la DGT insisteixen que tant la Guàrdia Civil com també la resta de les policies de trànsit seran flexibles i prioritzaran la informació. "El nostre objectiu no és sancionador ni d’afany recaptatori; el que ens mou és l’obligació de salvar vides", recorden fonts de l’organisme.
L’engany del marcapassos
L’entrada en vigor de la mesura ha vingut acompanyada de tota mena de notícies falses diverses sobre les quals la DGT ha volgut sortir al pas: ha llançat un avís per alertar sobre les hipotètiques grues pirata, i també dient que les balises que afecten els marcapassos. "No consta cap incidència al respecte. La balisa V16 està dissenyada per ser col·locada sobre el sostre del vehicle, no al pit del conductor", assenyalen.
Trànsit i Interior insisteixen a remarcar el factor de la seguretat a l’hora de defensar l’ús de les balises. "La V16 no és una ocurrència, és un projecte que es va iniciar fa més de 10 anys, tramitat i aprovat mitjançant reial decret amb el consegüent procés de consulta i participació de les 85 entitats que formen part del Consell Superior de Trànsit i Seguretat Viària, i amb informes favorables per part de tots els ministeris afectats, de l’Agència Estatal de Protecció de Dades i del Consell d’Estat", recorden. Durant la seva compareixença, Marlaska va recordar que cada any moren a Espanya unes 25 persones al sortir del vehicle per senyalitzar un accident.
Aquesta mesura és pionera al món. Albert Puigdemont, portaveu del RACC explica que "hi ha països que ja han retirat l’obligatorietat de portar triangles, com el Regne Unit o els Països Baixos, però no han posat en marxa cap alternativa. Per tant, la balisa espanyola és ara la millor de les opcions". "És millorable, per descomptat, i s’hi ha de treballar. Però de moment no hi ha una alternativa que la superi", afegeix el portaveu. De fet, el Regne Unit està a l’expectativa de veure com funcionen les V16 al nostre país per valorar si adopten una mesura similar.
A Espanya, estan obligats a portar aquest dispositiu els turismes, vehicles mixtos i vehicles destinats al transport de mercaderies i autobusos. Han de tenir-la guardada a la guantera del vehicle i, en cas d’avaria o accident, es pot activar en qüestió de segons, col·locant-la preferiblement al sostre del vehicle. En aquell moment, a banda d’emetre el senyal lluminós d’advertència, es connectarà a la plataforma DGT 3.0 per transmetre la seva ubicació en temps real i avisar altres usuaris de la via de la situació.
Velocitat i ubicació
Amb el dispositiu ningú pot seguir el cotxe ni tampoc saber-ne la velocitat. La balisa únicament transmet la posició i ho fa només quan és activada en cas d’accident o avaria, però no transmet cap tipus de dades personals ni dades relacionades amb el cotxe. L’única funció de la geolocalització en el moment de l’activació és la de tenir visibilitat virtual per poder avisar els altres usuaris de la via i evitar més incidents a la carretera.
El preu de la balisa V16 ronda els 50 euros tot i que se’n poden trobar models homologats a partir d’uns 35 euros.
